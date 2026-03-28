Babi Xavier - Reprodução de vídeo / TikTok

Babi XavierReprodução de vídeo / TikTok

Publicado 28/03/2026 10:38

Rio - Discreta em relação à vida pessoal, a apresentadora Babi Xavier, de 51 anos, contou aos fãs que está solteira. Em um vídeo publicado no TikTok, ela revelou que terminou um relacionamento depois de uma fala do parceiro, que não teve a identidade exposta. Ele admitiu que observava outras mulheres.

"Aconteceu uma coisa que eu acho que pode importar pra alguém. Eu acabei de terminar um relacionamento amoroso, porque numa ligação de vídeo, o assunto levou pra um tópico que eu disse: 'Não entendo esse negócio de amar alguém e ter espaço pra observar outras mulheres, falar de seus corpos'. A pessoa, que estava se arrumando, sentou na cama e falou assim: 'Você não vai gostar, mas eu já te disse que isso são coisas de homem. Não tem nada demais juntar com os amigos e dizer: olha lá, aquela gostosa… isso não quer dizer que eu quero ficar com ela. Meu alvo, meu objetivo é você'”, contou Babi.

"Gente, não dá para ouvir isso e ir almoçar. Não dá para ouvir isso e esperar a minha filha chegar do colégio. Não dá, gente. Não quero mais. Pode ser que 100% dos homens dessa terra façam isso, mas enquanto a gente achar que tudo bem aquela falácia do: ‘É homem, né?’. Você não dá valor a educação que você teve? Você não dá valor para sua saúde mental, física e espiritual? Ao seu valor e dignidade? Eu dou", disparou.

Por fim, ela aconselhou os fãs. "Mas eu estou aqui para dividir isso com você, que dentro do que você puder sair dessas amarras energéticas, essas amarras emocionais, saia! Eu já fiz isso… Dividir com vocês é uma forma também de pedir para o universo se reorganizar e trazer para mim alguém que realmente vale a pena, que não faça as ‘coisas de homem’, que não defenda isso".

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