Baco Exu do Blues fala sobre processo de emagrecimento - Reprodução / Instagram

Baco Exu do Blues fala sobre processo de emagrecimentoReprodução / Instagram

Publicado 06/04/2026 10:46

Rio - Baco Exu do Blues falou sobre processo de emagrecimento nas redes sociais, neste domingo (5), para inspirar os seguidores que estão com o mesmo objetivo. O cantor também rebateu "comentários maldosos", ressaltando que a perda de peso não foi rápida, desmentindo os rumores de cirurgia e remédios.

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"[Vou] postar o processo de perda para motivar mais pessoas. E deixar claro que nada foi construído em um dia ou um mês. Muita gente falando besteira, que foi bariátrica e Ozempic, que foi isso e aquilo", iniciou o rapper.

Em seguida, ressaltou que a perda de peso foi fruto de muito foco em atividades físicas. "Desde ontem vi vários comentários maldosos tentando desmerecer anos de disciplina e muito trabalho. Quem está aqui há muito tempo acompanhou tudo de perto, sabe que foi passo a passo".



"Muitas pessoas usando de exemplo também e se inspirando e estou aqui para essas pessoas. Amo vocês", declarou o cantor. "Vai fazer 7 anos, não foram dias", escreveu Baco, ao compartilhar um vídeo com várias práticas de atividades físicas, como lutas, musculação e mais.

No sábado (4), o rapper publicou uma sequência de registros mostrando o antes e depois de emagrecer. "Tempo", legendou o dono do hit "Imortais e Fatais", na ocasião.