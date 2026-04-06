Pai de Ana Paula Renault é internado - Reprodução / Instagram

Pai de Ana Paula Renault é internado Reprodução / Instagram

Publicado 06/04/2026 11:37 | Atualizado 06/04/2026 11:41

Rio - Pai de Ana Paula Renault, confinada do "BBB 26", Gerardo Henrique Machado Renault, de 96 anos, está internado no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, desde a última sexta-feira (3). De acordo com a equipe da jornalista, o idoso deu entrada na unidade de saúde devido a um quadro de desidratação.



"Ele foi internado por causa de uma desidratação, o que acaba sendo normal na idade dele. Ele tem 96 anos, então acabou ficando internado por conta de cuidado mesmo, por conta da idade, mas ele está super estável, está bem", informou a equipe de Ana Paula ao portal Leo Dias.

No reality show, Ana contou que o familiar estava com a saúde debilitada , no fim do ano passado, e por isso ela quase não entrou no programa. "No Réveillon, o meu pai estava praticamente morto. Eu virei para minha madrasta e falei: 'Eu não vou mais'. [...] Não tinha como eu entrar aqui, meu pai estava praticamente morto", desabafou a Veterana, em conversa com Juliano, em fevereiro.

Quem é Gerardo Renault



Gerardo construiu carreira na política mineira. Ele atuou como deputado estadual por Minas Gerais e presidiu o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado, cargo para o qual foi eleito. Gerardo também é primo de Abgar de Castro Araújo Renault, membro da Academia Brasileira de Letras e ministro da Educação e Cultura no governo de Nereu Ramos. Ana Paula é filha do segundo casamento de Gerardo, com Maria da Conceição Machado Renault, que morreu em um acidente de carro em 1998, quando a jornalista tinha 17 anos.