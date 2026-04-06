Anitta e Shakira - Reprodução/Instagram

Anitta e ShakiraReprodução/Instagram

Publicado 06/04/2026 12:20

Rio - Anitta anunciou, nesta segunda-feira (6), o lançamento de "Choka Choka", parceria inédita com Shakira. A faixa chega às plataformas digitais na quinta-feira (9), 21h.

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A música integra o próximo álbum de estúdio de Anitta, intitulado "Equilibrivm", previsto para lançamento completo no dia 16 de abril. O projeto marca o oitavo trabalho da cantora e promete explorar novas sonoridades dentro de sua trajetória.



"Choka Choka faz parte do meu novo álbum e é uma música potente, dançante e poderosa, que eu amo. Ter a Shakira cantando comigo torna tudo ainda mais icônico e especial", celebra a cantora brasileira.



Além da parceria internacional, o disco também reúne participações de nomes da música brasileira contemporânea, como Luedji Luna, Rincon Sapiência e King Saints. A música integra o próximo álbum de estúdio de Anitta, intitulado "Equilibrivm", previsto para lançamento completo no dia 16 de abril. O projeto marca o oitavo trabalho da cantora e promete explorar novas sonoridades dentro de sua trajetória."Choka Choka faz parte do meu novo álbum e é uma música potente, dançante e poderosa, que eu amo. Ter a Shakira cantando comigo torna tudo ainda mais icônico e especial", celebra a cantora brasileira.Além da parceria internacional, o disco também reúne participações de nomes da música brasileira contemporânea, como Luedji Luna, Rincon Sapiência e King Saints.

No stories do Instagram, a artista colombiana comemorou a parceria: "Anitta, querida, estou emocionada! Eles não sabem que àque temos juntas! Uma loucura!".



A colaboração em "Choka Choka" não marca a primeira vez que as artistas cruzam caminhos. Anitta já participou do clipe de Soltera, de Shakira, em um vídeo que reúne diversas estrelas latinas em clima de festa. Na ocasião, a colombiana fez questão de elogiar a brasileira nas redes sociais. "Anitta linda!!! Adorei dançar "Soltera" com você! Mal posso esperar pelo vídeo! Um beijão!", escreveu.



Todo Mundo no Rio



Vale destacar que Shakira também tem encontro marcado com o público brasileiro. A cantora é a principal atração do projeto "Todo Mundo no Rio" e se apresenta em um show gratuito no dia 2 de maio de 2026, na Praia de Copacabana. Com início previsto para as 21h45, o evento, organizado pela prefeitura do Rio, promete reunir uma multidão em um megashow à beira-mar.

