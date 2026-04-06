Jonas Sulzbach se pronuncia após acidente de carro em São Paulo

Rio - Jonas Sulzbach, de 40 anos, se manifestou nesta segunda-feira (6) após sofrer um acidente de carro em São Paulo, durante o feriado de Páscoa. Pelas redes sociais, ele tranquilizou os seguidores e afirmou que a situação não teve gravidade.
Nos Stories do Instagram, Jonas explicou que o ocorrido não passou de um pequeno incidente e publicou uma imagem do veículo. “Pessoal, vi que estão saindo umas matérias que me envolvi em um acidente. Na verdade, dei uma raspadinha ontem em um carro. Vou até colocar uma foto de como ficou meu carro. Foi um arranhão, literalmente. Está tudo bem, graças a Deus. Não aconteceu nada comigo e nem com ninguém. Não se preocupem, está tudo certo”, declarou.
A colisão aconteceu na noite de domingo (5), nas proximidades da Avenida Jornalista Roberto Marinho, na Zona Sul da capital paulista, por volta das 19h.
Jonas ficou conhecido nacionalmente após participar do "Big Brother Brasil 12" e voltou à casa na edição atual de 2026, integrando o grupo de veteranos. Ele foi o nono eliminado da temporada, com 53,48% dos votos.