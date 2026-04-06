Duda Wendling e Luiz Mesquita - Reprodução do Instagram

Duda Wendling e Luiz MesquitaReprodução do Instagram

Publicado 06/04/2026 09:03

Rio - Duda Wendling e Luiz Otávio Mesquita anunciaram o fim do namoro através das redes sociais, neste domingo (5). O casal, formado em "A Fazenda 17", da Record, comentou que o término aconteceu de maneira amigável e pediu compreensão neste momento.

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"Hoje viemos aqui compartilhar algo com vocês que não é fácil.... Depois de muito diálogo, carinho e respeito, decicimos seguir caminhos diferentes. Não houve briga, não houve falta de amor-pelo contrário, foi justamente por ainda existir tanto carinho e respeito entre nós que escalhemos encerrar esse ciclo da melhor forma possível", afirmou a influenciadora, em uma publicação feita no Instagram Stories.

"Vivemos momentos lindos juntos, aprendemos muito um com o outro e levaremos tudo isso para sempre em nossos corações. Somos gratos por cada mensagem, cada torcida e po rtodo o carinho que sempre recebemos de vocês. Contamos com a compreensão e o respeito nesse momento", completou.

Luiz também se manifestou sobre o fim do relacionamento. "Eu e Duda não estamos mais juntos. Decidimos seguir caminhos diferentes, peço a compreensão de todos vocês. Obrigado pelo carinho de todos que nos acompanharam nesse tempo, todas as mensagens. Quando estiver melhor volto aqui para falar com vocês".