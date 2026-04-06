Rio - Felipe Amorim abriu o jogo sobre a parceria com Ludmilla na faixa "Jogadora Cara", lançada em 2024. Em interação com os seguidores nesta segunda-feira (6), o cantor escolheu a música como o feat que menos gostou de participar.
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"Rapaz, vocês gostam de uma pergunta difícil de responder, né? Não é que eu não tenha gostado de fazer, mas foi mais decepcionante para mim foi o feat que eu gravei com o Dennis DJ e com a Ludmilla. Eu nem consegui ter um contato com ela e a gente estava gravando uma música juntos", relatou ele.
O artista elogiou a mulher de Brunna Gonçalves mas destacou a falta de proximidade no processo artístico. "Falei: 'caramba, como eu estou gravando uma música com alguém e tenho zero contato'. Eu fui para o Rio de Janeiro, estava realizando um sonho gravando com essa galera gigante e nem falou comigo, foi embora... fiquei 'caramba, o que eu vim fazer aqui...' fiquei decepcionado, mas amo o trabalho dela", disse Felipe.
Felipe Amorim diz que o feat com Ludmilla foi o mais decepcionante de fazer:
“Eu não consegui contato com ela, e estávamos gravando uma música junto, eu sou fãzão dela e não consegui chegar perto. Nem falou comigo, foi embora e eu fiquei, caramba, que foi o que eu vim fazer… pic.twitter.com/BiMlFCEZKM
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