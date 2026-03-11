Mari Fernandez anuncia que espera primeiro filho com Julia RibeiroReprodução / Instagram
Na legenda da publicação, o casal celebrou o momento especial. "Agora somos três. Nosso maior sonho está a caminho", escreveram.
O vídeo reúne cenas íntimas do casal e mostra Mari acariciando a barriga de Julia enquanto as duas observam imagens do ultrassom do bebê. A trilha sonora escolhida para o anúncio também tem um significado especial: uma canção interpretada pela própria cantora, que fala sobre a chegada do filho.
"Hoje recebi um presente do céu. A notícia de que você está chegando é especial. Sinto que você vai mudar a minha vida", diz um trecho da música usada na publicação.
Mari e Julia mantêm um relacionamento há mais de quatro anos e oficializaram a união em outubro de 2025, em uma cerimônia intimista. Desde que assumiram o romance publicamente, as duas costumam dividir momentos da vida pessoal e da rotina profissional com os fãs nas redes sociais.
O desejo de formar uma família também já havia sido mencionado anteriormente. Em novembro de 2024, durante uma caixinha de perguntas nas redes sociais, Mari falou sobre a vontade de ter filhos. “Pretendemos [ter filhos]. Também tenho muita vontade, depois de ter, quero adotar uma criança também”, afirmou na ocasião.
Para realizar o sonho da maternidade, o casal recorreu à fertilização in vitro (FIV), realizada em uma clínica de Goiânia. A gravidez veio na segunda tentativa do procedimento. No processo de reprodução assistida, Julia gera o bebê a partir de um óvulo de Mari, o que faz com que as duas sejam mães biológicas da criança.
