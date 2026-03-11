Mari Fernandez anuncia que espera primeiro filho com Julia Ribeiro - Reprodução / Instagram

Mari Fernandez anuncia que espera primeiro filho com Julia RibeiroReprodução / Instagram

Publicado 11/03/2026 13:31

Rio - A cantora Mari Fernandez, de 25 anos, anunciou nesta quarta-feira (11) que será mãe pela primeira vez. A artista espera um filho com a influenciadora Julia Ribeiro, de 21 anos, e compartilhou a novidade com os seguidores em um vídeo publicado nas redes sociais.

fotogaleria

Na legenda da publicação, o casal celebrou o momento especial. "Agora somos três. Nosso maior sonho está a caminho", escreveram.O vídeo reúne cenas íntimas do casal e mostra Mari acariciando a barriga de Julia enquanto as duas observam imagens do ultrassom do bebê. A trilha sonora escolhida para o anúncio também tem um significado especial: uma canção interpretada pela própria cantora, que fala sobre a chegada do filho."Hoje recebi um presente do céu. A notícia de que você está chegando é especial. Sinto que você vai mudar a minha vida", diz um trecho da música usada na publicação.Mari e Julia mantêm um relacionamento há mais de quatro anos e oficializaram a união em outubro de 2025, em uma cerimônia intimista. Desde que assumiram o romance publicamente, as duas costumam dividir momentos da vida pessoal e da rotina profissional com os fãs nas redes sociais.O desejo de formar uma família também já havia sido mencionado anteriormente. Em novembro de 2024, durante uma caixinha de perguntas nas redes sociais, Mari falou sobre a vontade de ter filhos. “Pretendemos [ter filhos]. Também tenho muita vontade, depois de ter, quero adotar uma criança também”, afirmou na ocasião.Para realizar o sonho da maternidade, o casal recorreu à fertilização in vitro (FIV), realizada em uma clínica de Goiânia. A gravidez veio na segunda tentativa do procedimento. No processo de reprodução assistida, Julia gera o bebê a partir de um óvulo de Mari, o que faz com que as duas sejam mães biológicas da criança.