Indicado ao Oscar, Wagner Moura brinca sobre saudade do Carnaval
'É algo tão libertador', afirmou o protagonista do filme 'O Agente Secreto'
Luiza Possi se manifesta pela primeira vez sobre exposição do namoro com Maria Gadú
'Não é importante na minha vida', afirmou a cantora
Xamã celebra repercussão de Bagdá em 'Três Graças' e dá detalhes de show no Parque Oeste
Apresentação gratuita acontece, nesta quinta-feira (12), e terá convidados especiais
Thiaguinho celebra 43 anos e reúne familiares, amigos e famosos em festa
Cantor comemorou a data ao lado da esposa, Carol Peixinho, do filho Bento e de convidados do meio artístico
Maisa encontra Maria da Penha em evento e posa para fotos
Ativista que inspirou a lei de combate à violência doméstica participou de talk ao lado da cantora Raquel Virgínia
Samara Felippo deixa sutiã à mostra em evento de beleza
Atriz prestigiou festa que apresentou novidades e novo posicionamento de marca de cosméticos na capital paulista