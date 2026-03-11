Xamã - Divulgação

Publicado 11/03/2026 05:00

Rio - Destaque na novela "Três Graças", da TV Globo, Xamã concilia a carreira de ator com a de cantor. O artista fará um show gratuito em no Parque Oeste, em Inhoaíba, nesta quinta-feira (12), partir das 19h, e receberá no palco nomes como Duquesa, Major RD, Chris, Btrem, Gta, Nochica, Guerr44, Wescritor e L7nnon. A apresentação marca o início da turnê "Xamã 2026", que percorrerá o país até setembro.

Cria da Zona Oeste, Xamã comenta que dar o pontapé deste trabalho na região torna tudo ainda mais especial. "Muda tudo. Comecei rimando nessas ruas, olhando para o céu de Campo Grande e imaginando o mundo. Começar a turnê aqui é devolver para meu bairro o que ele me deu: sonho e casca. Quem for assistir, pode esperar verdade no palco, energia lá em cima e um show feito com o coração", promete.



No espetáculo, o artista apresentará músicas do álbum "Fragmentado", lançado em maio de 2025, além de sucessos que marcaram sua carreira. "Vai ser um passeio pela minha caminhada. Desde as músicas que me colocaram no mapa até as fases mais recentes, mais maduras. Tem trap, tem boom bap, tem som mais melódico… porque eu também sou dessas fases todas", explica.

Para o delírio do público, Xamã ainda dividirá os vocais com grandes nomes da música e revela o motivo por trás destas escolhas. "Gosto de som que tem alma. Esses nomes são pessoas que eu admiro, que têm identidade, que constroem o próprio caminho. Alguns são parceiros de longa data, outros são encontros que a vida trouxe", relata.

O sucesso do artista nos palcos se estende para as telinhas. Intérprete de Bagdá em "Três Graças", Xamã tem recebido diversos elogios do público por sua desenvoltura no papel do chefe do tráfico da Chacrinha. Uma das cenas que mais repercutiu nas redes sociais, recentemente, foi a do personagem lamentando a morte de Jorginho (Juliano Cazarré), seu pai no crime.

O ator conta que acompanha a repercussão do público, em relação ao trabalho dele, nas redes sociais e vibra com os comentários positivos. "Eu vejo, sim. Fico feliz. É o reconhecimento de um trabalho feito com respeito. Vou pegar esse retorno e transformar em combustível para estudar mais, evoluir mais. O Bagdá me ensinou muito sobre silêncio, sobre olhar… às vezes o que não é dito fala mais alto", acredita.



⁠A morte do Jorginho, inclusive, fez com que o bandido demonstrasse a vontade de largar a vida do crime. O affair de Lucélia (Daphne Bozaski) chegou a levar seus desenhos para Kasper (Miguel Falabella), dono de uma galeria de arte, avaliar. "Quando a morte chega perto, ela faz a gente repensar tudo. O Bagdá está nesse lugar agora. Ele começa a olhar para as próprias escolhas com mais peso. Se ele vai conseguir mudar de vida, aí já é outra história… mas que ele está se questionando de verdade, isso está", garante o artista.

O encontro entre os personagens resultou em uma parceria entre eles: Bagdá descobrirá tudo sobre o paradeiro da escultura das "Três Graças" e, em troca, Kasper vai expor as obras dele. O ator revela se esse acordo irá longe. "A aliança feita na pressão costuma ter prazo. Quando duas pessoas se unem por interesse, sempre tem tensão no ar. Bagdá não é fácil de confiar, e o Kasper também não. Então é aquele jogo de xadrez — um olho no movimento do outro".

O chefe do tráfico também precisará ficar de olho bem aberto com uma pessoa bem próxima: Lucélia. No capítulo desta terça-feira (10), o personagem se surpreendeu ao saber que a prima de Maggye (Mell Muzillo) matou os pais. Com isso, a relação entre eles fica estremecida. O desenrolar da trama tem mostrado que a jovem não é o grande amor de Bagdã. Xamã, por sua vez, torce para o criminoso encontrar uma 'mina da hora'. "Com certeza, mas eu acho que o Bagdá ainda precisa se encontrar antes de encontrar alguém. Senão ele leva o caos para dentro da relação", analisa.



