Sophie Charlotte Daniel Pinheiro / Brazil News

O Dia
Sophie Charlotte comentou como está sua relação com Xamã após o fim do relacionamento. Mesmo separados, os dois continuam trabalhando juntos na novela Três Graças e, segundo a atriz, a convivência segue tranquila.
fotogaleria
Sophie Charlotte e Xamã - Thiago Mattos/ Brazil News
Sophie Charlotte e Xamã - Reprodução / Instagram
Sophie Charlotte - Reprodução/Instagram
Sophie Charlotte e Xamã - Reprodução/Instagram
Sophie Charlotte e Xamã - Reprodução/Instagram
Em Paris, Xamã posou coladinho em Sophie Charlotte - Reprodução/Instagram
Sophie e Xamã nas areias da Barra da Tijuca - Fabrício Pioyani/Agnews
Três Graças: Gerluce (Sophie Charlotte), Joélly (Alana Cabral) e Lígia (Dira Paes) - Victor Pollak/Globo
Joélly (Alana Cabral), Gerluce (Sophie Charlotte) e Lígia (Dira Paes) - Victor Pollak / TV Globo
Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral são as protagonistas de 'Três Graças' - AngÃ©lica Goudinho/Globo
Joélly (Alana Cabral), Gerluce (Sophie Charlote) e Ligia (Dira Paes) - Globo/ Estevam Avellar
Sophie Charlote interpreta Gerluce em 'Três Graças' - Globo/ Estevam Avellar
Sophie Charlotte - reprodução Instagram
Sophie Charlote interpreta Gerluce em 'Três Graças' - TV Globo/ Estevam Avellar
Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Romulo Estrela) - Globo/ Estevam Avellar
Sophie Charlotte - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Em clima de romance, Sophie Charlotte e Xamã curtiram passeio de barco em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram
Sophie Charlotte - Reprodução/Instagram
Sophie Charlotte - Daniel Pinheiro / Brazil News


Na trama, Sophie interpreta Gerluce, enquanto Xamã vive o personagem Bagdá. Em entrevista à Revista Quem, a artista garantiu que o clima entre eles nos bastidores é respeitoso e sem tensão.

“Está tudo bem. Tive uma relação muito maneira com o Xamã. Ele é meu amigo e torço muito por ele. A gente se encontra no trabalho e está tudo certo. A gente troca ideia e não tem briga, não tem um climão”, afirmou.

A atriz também contou que costuma manter boas relações com antigos parceiros. Como exemplo, citou o ator Daniel de Oliveira, com quem teve um relacionamento de oito anos e terminou em 2024.

“O Daniel é um cara muito legal, segue meu amigo e parceiro. É com ele que eu crio o Otto”, disse.

O filho do ex-casal, Otto, está prestes a completar 10 anos e terá o aniversário comemorado no próximo sábado (14). Mesmo após o fim da relação, Sophie e Daniel seguem próximos e unidos na criação do menino.