Publicado 10/03/2026 18:39

Sophie Charlotte comentou como está sua relação com Xamã após o fim do relacionamento. Mesmo separados, os dois continuam trabalhando juntos na novela Três Graças e, segundo a atriz, a convivência segue tranquila.

Na trama, Sophie interpreta Gerluce, enquanto Xamã vive o personagem Bagdá. Em entrevista à Revista Quem, a artista garantiu que o clima entre eles nos bastidores é respeitoso e sem tensão.“Está tudo bem. Tive uma relação muito maneira com o Xamã. Ele é meu amigo e torço muito por ele. A gente se encontra no trabalho e está tudo certo. A gente troca ideia e não tem briga, não tem um climão”, afirmou.A atriz também contou que costuma manter boas relações com antigos parceiros. Como exemplo, citou o ator Daniel de Oliveira, com quem teve um relacionamento de oito anos e terminou em 2024.“O Daniel é um cara muito legal, segue meu amigo e parceiro. É com ele que eu crio o Otto”, disse.O filho do ex-casal, Otto, está prestes a completar 10 anos e terá o aniversário comemorado no próximo sábado (14). Mesmo após o fim da relação, Sophie e Daniel seguem próximos e unidos na criação do menino.