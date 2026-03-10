Marília Mendonça e o irmão, João Gustavo - Reprodução

Publicado 10/03/2026 16:26 | Atualizado 10/03/2026 16:27

Rio - Depois de se afastar da carreira artística, João Gustavo, irmão de Marília Mendonça (1995–2021), tem trilhado um novo caminho profissional. Aos 25 anos, ele decidiu investir na área da saúde e hoje cursa Nutrição.

Nesta terça-feira (10), o jovem compartilhou nas redes sociais um pouco da nova rotina acadêmica. Em um vídeo publicado no Instagram, João mostra momentos do dia a dia na faculdade, reuniões de preparação para atendimentos e a convivência com colegas durante o estágio.“Mini vlog de um estudante de nutrição estagiando na área hospitalar”, escreveu ele na legenda da publicação.Atualmente no sétimo período do curso, João já participa de estágios em ambiente hospitalar, etapa importante da formação. A escolha pela nova área veio após a decisão de encerrar a trajetória na música em setembro de 2022.Antes disso, ele formava uma dupla sertaneja com João Vitor. Os dois estavam prestes a lançar uma parceria com Marília Mendonça em 2021, pouco antes da morte da cantora.A música, intitulada “Calculista”, tinha estreia prevista para 17 de novembro daquele ano. O lançamento, porém, precisou ser adiado após o acidente aéreo que vitimou Marília no dia 5 do mesmo mês. A faixa chegou às plataformas digitais apenas em dezembro.