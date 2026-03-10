Vini Jr. abre álbum de fotos raras com VirginiaReprodução / Instagram
Ao som da música "Akon’s Beautiful Day", do cantor Akon, o atleta reuniu imagens descontraídas da rotina ao lado da namorada e aproveitou a postagem para se declarar: "Sempre juntos!", escreveu Vini Jr. na legenda da publicação.
Virginia não demorou a reagir e respondeu nos comentários com outra declaração: "Te amo muito!".
Entre os registros escolhidos pelo jogador, aparecem momentos pouco vistos da vida do casal. Em uma das fotos, os dois realizam um treino de bicicleta dentro da sauna da casa do atleta. Em outra imagem, Vini e Virginia surgem em clima descontraído enquanto montam um brinquedo de Lego.
