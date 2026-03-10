Ana Castela esclarece relação com Zé Felipe após reencontro na Fazenda Talismã - Reprodução / Instagram

Publicado 10/03/2026 13:31 | Atualizado 10/03/2026 13:32

Rio - A passagem de Ana Castela pela Fazenda Talismã, propriedade da família de Zé Felipe, voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (10). Após alguns dias no local, a cantora falou abertamente sobre a relação que mantém com o ex-namorado e indicou que os dois seguem próximos mesmo após o fim do romance.

A artista comentou que a convivência entre os dois ocorre de forma tranquila. “É, gente, mas tá acabando, cada um vai pra sua casa já já. Tem que voltar a trabalhar, não é mesmo? Mas já falei para a Poliana que toda vez que ela me chamar eu irei vir com muito prazer e muito carinho. Porque graças a Deus a gente criou uma amizade muito boa, não é Zé Felipes?”, disse ela no vídeo.

No registro, Zé Felipe aparece ao fundo e responde com um sinal de positivo com a mão, em concordância com a declaração da cantora. Logo depois, a cantora filma um amigo saindo do lago da fazenda e escreve na tela a legenda “De Férias com Ex”.

Durante a estadia na fazenda, Ana Castela compartilhou diversos momentos ao lado da família de Zé Felipe. Entre as publicações, a artista aparece tirando leite de vaca enquanto canta "Talismã", clássico do repertório sertanejo de Leonardo.

A cantora também participou de um café da manhã com o ex-namorado e entrou em quadra para uma partida de futevôlei com o ex-sogro. Após vencer o jogo, ela brincou com o cantor. “Como foi perder duas vezes para mim?”, disse Ana, em tom descontraído, o que provocou risadas entre os presentes.

A ida à fazenda ocorreu depois de um reencontro entre as duas famílias em um almoço no fim de semana. Inicialmente, Ana Castela planejava participar apenas da reunião, mas aceitou o convite para seguir viagem com o grupo até a propriedade rural.

Nas redes sociais, a cantora contou que a decisão surgiu de forma inesperada. “Caiu tudo na armadilha do Leo”, escreveu ela, ao explicar que precisou até comprar roupas de última hora para acompanhar o passeio.

Fim do relacionamento

A visita acontece poucos meses após o término do relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe. O casal anunciou o fim do namoro em dezembro do ano passado, pouco antes do Réveillon, depois de cerca de dois meses juntos.

