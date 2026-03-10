Humorista Marquito - Divulgação

Humorista MarquitoDivulgação

Publicado 10/03/2026 11:41

Rio - Internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, Marco Antonio Gil Ricciardelli, conhecido como Marquito, tem o estado clínico considerado "estável" e segue sem previsão de alta. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do SBT, nesta segunda-feira (9), que compartilhou o boletim médico atualizado do artista.

"A BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo – informa que o paciente Marcos Antônio Gil Ricciardelli (Marquito), transferido para a instituição no sábado (7/3), encontra-se em estado clínico estável, permanecendo internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta até o momento", diz o boletim.

"O paciente não apresentou episódios de febre nas últimas 24 horas e segue sob avaliação contínua da equipe médica, que realiza a análise dos demais procedimentos eventualmente necessários para a condução do tratamento. A instituição permanece à disposição e novas atualizações serão divulgadas oportunamente", finaliza.



Marquito foi transferido para o Hospital Beneficência Portuguesa, na última sexta (6). Antes, ele estava internado, desde o dia 25 de fevereiro, no Hospital Nipo-Brasileiro, após passar mal e sofrer um acidente de moto. Na unidade de saúde, ele passou por uma cirurgia delicada na coluna, no dia 27, que durou cerca de quatro horas. No dia 1º, foi extubado.



Marquito ganhou projeção nacional ao integrar atrações comandadas pelo tio, o apresentador Raul Gil, que o levou para a televisão. O humorista ficou conhecido pelo personagem Robogildo, do quadro “O Que É o Que É”, e construiu carreira no SBT, com participações frequentes em programas de auditório, incluindo os comandados por Ratinho.