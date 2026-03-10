Babi Cruz e o namorado André Caetano - Reprodução / Instagram

Rio - Babi Cruz chamou a atenção dos seguidores nesta terça-feira (10) ao publicar, pela primeira vez, uma foto com o namorado, André Caetano, no feed do Instagram. Viúva do sambista Arlindo Cruz, a empresária já havia aparecido ao lado do amado em vídeos e registros nos Stories da rede social, mas nunca havia compartilhado uma imagem fixa do casal na página principal do perfil.



No clique, os dois posam em frente ao espelho. Na legenda, a Babi celebrou o momento com uma declaração: "Nosso primeiro feed. O primeiro a gente nunca esquece. Te amo!!!", escreveu.



A publicação recebeu rapidamente uma série de comentários de seguidores que celebraram o momento. “Se a Babi tá feliz, a gente fica feliz! Casalzão”, comentou uma internauta. “Nossa, que linda, arrasou. Que casalzão”, disse outra. “Felicidades ao casal! Você merece muito, Babi”, acrescentou uma fã.





O relacionamento



Babi Cruz e André Caetano estão juntos desde 2023, mesmo Babi sendo casada com Arlindo. Os dois se conheceram no período em que a empresária disputava uma vaga como deputada estadual nas eleições de 2022. Desde então, o casal costuma aparecer junto nas redes sociais, embora de forma discreta.



A publicação marca um novo capítulo público na vida pessoal de Babi após a morte de Arlindo Cruz, um dos nomes mais importantes do samba brasileiro.



O cantor morreu em 8 de agosto de 2025, aos 66 anos, após falência múltipla dos órgãos. Arlindo enfrentou complicações de saúde desde março de 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. A partir daquele episódio, passou por diversas internações e conviveu com sequelas da doença durante anos sem conseguir andar e falar.