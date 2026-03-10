Babi Cruz e o namorado André CaetanoReprodução / Instagram
No clique, os dois posam em frente ao espelho. Na legenda, a Babi celebrou o momento com uma declaração: "Nosso primeiro feed. O primeiro a gente nunca esquece. Te amo!!!", escreveu.
A publicação recebeu rapidamente uma série de comentários de seguidores que celebraram o momento. “Se a Babi tá feliz, a gente fica feliz! Casalzão”, comentou uma internauta. “Nossa, que linda, arrasou. Que casalzão”, disse outra. “Felicidades ao casal! Você merece muito, Babi”, acrescentou uma fã.
O relacionamento
Babi Cruz e André Caetano estão juntos desde 2023, mesmo Babi sendo casada com Arlindo. Os dois se conheceram no período em que a empresária disputava uma vaga como deputada estadual nas eleições de 2022. Desde então, o casal costuma aparecer junto nas redes sociais, embora de forma discreta.
A publicação marca um novo capítulo público na vida pessoal de Babi após a morte de Arlindo Cruz, um dos nomes mais importantes do samba brasileiro.
O cantor morreu em 8 de agosto de 2025, aos 66 anos, após falência múltipla dos órgãos. Arlindo enfrentou complicações de saúde desde março de 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. A partir daquele episódio, passou por diversas internações e conviveu com sequelas da doença durante anos sem conseguir andar e falar.
