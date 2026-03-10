Maisa encontra Maria da Penha em evento e posa para fotos

Maisa encontra Maria da Penha em evento e posa para fotosAndy Santana / Brazil News

Maisa Silva encontrou Maria da Penha na noite desta terça-feira (10) durante um evento que reuniu convidados e personalidades. As duas posaram juntas para fotos.
Símbolo da luta contra a violência doméstica no país, Maria da Penha deu nome à Lei Maria da Penha, criada após o caso de agressão que sofreu do ex-marido ganhar repercussão internacional.
Durante a programação da noite, a ativista participou de um talk ao lado da cantora e empresária Raquel Virgínia, em uma conversa sobre enfrentamento à violência contra a mulher.
