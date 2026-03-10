Bruna Marquezine - eprodução/Instagram

Bruna Marquezineeprodução/Instagram

Publicado 10/03/2026 21:01

Bruna Marquezine abriu o jogo sobre os cuidados estéticos que mantém para preservar a saúde da pele. Em entrevista à Vogue Brasil, a atriz contou que é adepta de procedimentos dermatológicos não invasivos, especialmente tratamentos com laser.

fotogaleria

Segundo ela, o acompanhamento frequente com a dermatologista faz parte da rotina. A atriz revelou que costuma fazer limpeza de pele regularmente e que tem verdadeiro entusiasmo pelos procedimentos tecnológicos voltados para rejuvenescimento e qualidade da pele.“Sou viciada em limpeza de pele. Faço de 15 em 15 dias. E, quem me conhece, sabe: minha atividade favorita é ir na minha dermatologista”, disse.Marquezine também explicou que é fã de lasers estéticos, usados principalmente para estimular a produção de colágeno e melhorar a textura da pele. “Sou a louca do laser. Faço para a qualidade da pele, para redensificar, para estímulo de colágeno. Pensa em um tipo de laser? Já fiz”, contou.A atriz afirmou ainda que prefere tratamentos considerados menos invasivos. Entre os efeitos que percebeu ao longo do tempo está a mudança na aparência dos lábios — resultado indireto dos procedimentos feitos no rosto.“Sempre me perguntam se fiz preenchimento labial. Nunca, mas todo laser que minha dermatologista faz no meu rosto, ela faz na minha boca. Ao longo dos anos, isso foi dando volume e mudou a textura dos meus lábios”, explicou.Além dos tratamentos estéticos, Marquezine também comentou mudanças que já fez ao longo da carreira. A artista revelou que passou por procedimentos como extensão de cílios e micropigmentação de sobrancelhas, além de ter alisado o cabelo durante anos por exigências de personagens.Durante a pandemia, no entanto, decidiu passar por uma transição capilar para abandonar as químicas e tentar recuperar a textura natural dos fios. Hoje, a atriz afirma que continua aprendendo a lidar com o cabelo cacheado enquanto mantém uma rotina intensa de cuidados com a pele.