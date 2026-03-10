Ticiane Pinheiro - Reprodução / Instagram

Ticiane PinheiroReprodução / Instagram

Publicado 10/03/2026 14:38

Rio - Ticiane Pinheiro já tem data marcada para iniciar uma nova fase de vida no Rio de Janeiro. Após assinar contrato com o Grupo Globo, ela confirmou que a mudança definitiva da família para a capital fluminense acontecerá no fim de junho.

Casada com o jornalista César Tralli, que desde o fim de 2025 integra a bancada do "Jornal Nacional" ao lado de Renata Vasconcellos, Ticiane vive há meses entre duas cidades. Enquanto o marido trabalha no Rio durante a semana, ela permanece em São Paulo com as filhas.

Agora, a mudança tem prazo definido. “Me mudo no fim de junho, quando termina o ano escolar das meninas”, contou a apresentadora nesta terça-feira (10), ao explicar que aguardará o encerramento do calendário da escola americana frequentada pelas filhas.

Ticiane é mãe de Manuella, fruto de seu casamento com Tralli, e de Rafaella, de 16 anos, filha do empresário Roberto Justus. Segundo a apresentadora, a adolescente permanecerá em São Paulo durante a semana para manter a rotina escolar. “Rafa vai estar comigo no Rio nos finais de semana e feriados”, afirmou.

Novo projeto na Globo

A mudança de cidade coincide com um novo momento profissional. Poucos meses após deixar a Record TV, Ticiane foi anunciada como nova contratada do Grupo Globo para comandar um reality show original do Globoplay. O projeto ainda está em desenvolvimento e será criado em parceria com a própria apresentadora.

“Estou muito feliz em confirmar que estou chegando ao Globoplay para apresentar um reality muito especial. Sempre fui muito bem recebida na Globo e esse retorno é muito significativo pra mim. Estou muito empolgada para começar esse projeto”, declarou.

Trajetória na televisão

Filha da empresária Helô Pinheiro, eternizada como a Garota de Ipanema, Ticiane iniciou a carreira artística ainda criança. Aos 7 anos, participou do clássico infantil Balão Mágico, exibido pela Globo em 1986. Anos depois, voltou à emissora no programa juvenil Angel Mix, em 1999.

A apresentadora consolidou a carreira em outras emissoras, sobretudo na Record, onde comandou atrações como "Hoje em Dia" e "Canta Comigo". Ao longo da trajetória, também participou de realities como "Simple Life – Mudando de Vida", "Top Model – O Reality" e "Troca de Esposas".