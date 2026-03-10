Samara Felippo - Andy Santana / Brazil News

Samara FelippoAndy Santana / Brazil News

Publicado 10/03/2026 21:20 | Atualizado 10/03/2026 21:20

A atriz Samara Felippo marcou presença em um evento de beleza realizado no centro de São Paulo e chamou atenção com o look escolhido para a ocasião. Durante a noite, a artista surgiu com uma produção em que o sutiã aparecia de forma proposital.

A festa aconteceu em uma balada da região central da capital paulista e reuniu convidados para a apresentação do novo posicionamento de mercado de uma marca de cosméticos, além do lançamento de novos produtos.

O evento contou com a presença de influenciadores, convidados do universo da beleza e personalidades, que prestigiaram a nova fase da empresa em uma noite de música e encontros.