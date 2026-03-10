Publicidade
Thiaguinho celebra 43 anos e reúne familiares, amigos e famosos em festa
Cantor comemorou a data ao lado da esposa, Carol Peixinho, do filho Bento e de convidados do meio artístico
Thiaguinho comemorou seus 43 anos com uma festa realizada na noite desta terça-feira (10), em São Paulo. O cantor celebrou a data cercado por familiares, amigos e convidados famosos.
Entre os presentes estavam a esposa do artista, Carol Peixinho, e o filho do casal, Bento. A comemoração reuniu ainda diversos nomes conhecidos do público.
Passaram pelo evento a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, o cantor Fernando Pires, a atriz Paloma Bernardi e o ator Douglas Silva, entre outros convidados.
