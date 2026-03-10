Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Thiaguinho celebra 43 anos e reúne familiares, amigos e famosos em festa
Celebridades

Thiaguinho celebra 43 anos e reúne familiares, amigos e famosos em festa

Cantor comemorou a data ao lado da esposa, Carol Peixinho, do filho Bento e de convidados do meio artístico

Mais artigos de O Dia
O Dia
Thiaguinho
Paloma Bernardi
Paloma Bernardi
Fernando Pires
Douglas Silvas
Carol Sampaio
Marcus Buaiz
Carol Peixinho
Thiaguinho e Carol Peixinho
Thiaguinho
Mariana Rios e o marido
Luciano Huck e Joaquim
Bento, filho de Thiaguinho e Carol Peixinho
Bento, filho de Thiaguinho e Carol Peixinho
Regina Cazé
Dodô, vocalista do Pixote, com a mulher
Publicidade
Thiaguinho comemorou seus 43 anos com uma festa realizada na noite desta terça-feira (10), em São Paulo. O cantor celebrou a data cercado por familiares, amigos e convidados famosos.
Entre os presentes estavam a esposa do artista, Carol Peixinho, e o filho do casal, Bento. A comemoração reuniu ainda diversos nomes conhecidos do público.
Passaram pelo evento a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, o cantor Fernando Pires, a atriz Paloma Bernardi e o ator Douglas Silva, entre outros convidados.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]