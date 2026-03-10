Ivete Sangalo relata 'dormência' no rostoReprodução de vídeo / TV Globo
Ivete Sangalo relata 'dormência' no lado esquerdo do rosto após queda e cirurgia
Cantora contou aos fãs que colocou presilhas de titânio no local da lesão
Thiaguinho celebra 43 anos e reúne familiares, amigos e famosos em festa
Cantor comemorou a data ao lado da esposa, Carol Peixinho, do filho Bento e de convidados do meio artístico
Maisa encontra Maria da Penha em evento e posa para fotos
Ativista que inspirou a lei de combate à violência doméstica participou de talk ao lado da cantora Raquel Virgínia
Samara Felippo deixa sutiã à mostra em evento de beleza
Atriz prestigiou festa que apresentou novidades e novo posicionamento de marca de cosméticos na capital paulista
Bruna Marquezine revela procedimentos estéticos que faz na pele: 'Sou a louca do laser'
Atriz contou que aposta em tratamentos não invasivos para estimular colágeno e melhorar a qualidade da pele
Viúva de Arlindo Cruz, Babi Cruz publica primeira foto com namorado no feed
Empresária e André Caetano estão juntos desde 2023
Sophie Charlotte fala sobre convivência com Xamã após separação: 'Não tem climão'
Atriz afirma que mantém amizade com o cantor enquanto os dois atuam juntos na novela Três Graças