Rio - Após passar por uma cirurgia no rosto, Ivete Sangalo, de 53 anos, atualizou os fãs sobre sua recuperação em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta segunda-feira (9). A cantora contou que ainda sente "um pouco de dormência" na região e que colocou presilhas de titânio nos locais da lesão. 
"Gente, vamos conversar? Estou com vontade de conversar porque estou bonita! Ainda sentindo um pouco de dormência do lado esquerdo, mas, olha, Markito está ficando o mago da ilusão", afirmou. "Aqui por baixo (da maquiagem) está cheio de sanguinho pisado por conta da cirurgia. Aqui botou uma presilhinha de titânio e aqui outra presilhinha de titânio", completou ela, que realizará novos shows da turnê 'Clareou' a partir do próximo mês. 
A artista passará por Florianópolis (4/4),  Recife (18/04), Rio de Janeiro (01/05), São Paulo (22/08), Belo Horizonte (19/09), Fortaleza (10/10), Salvador (14/11), Ribeirão Preto (28/11) e Campinas (12/12). 
Entenda
No último dia 25, Ivete sofreu um acidente doméstico. Ela caiu após um desmaio e precisou passar por cirurgia, no dia 1°, já que quebrou dois ossos na região da maçã do rosto. Na festa do "BBB 26", do último sábado (8), a artista deu detalhes da situação. 
"Acordei, de madrugada, fui fazer xixi. Fiz, quando me levantei do vaso, me levantei e caí. Caí feio. Só que eu entendi que tinha caído. Não me lembro de nada. Passei a mão no rosto e senti a gosma, e era o sangue. Estou contando isso porque o povo em casa também está doido por essa fofoca. Quando passei a mão na cabeça, sangue. Só gritei: 'Mari'. Caí de novo", contou. 
"Acordei no hospital com meu médico perguntando o nome dele e eu não sabia. Olhava para ele, sabia quem era e não sabia o nome do homem. Falei o sobrenome... Foi um lance muito sério... Me machuquei, fui a São Paulo, operei. Meu médico está aí comigo", destacou.
 