Maíra Cardi - Reprodução de vídeo / TikTok

Publicado 10/03/2026 12:21

Rio - Maíra Cardi, de 42 anos, contou aos fãs que passará por uma cirurgia para retirar a substância polimetilmetacrilato (PMMA), aplicada há 18 anos, que deixou seu rosto deformado. Em um vídeo publicado no TikTok, a influenciadora falou sobre o procedimento que realizará e apontou os riscos do produto.

"Meu rosto está deformado, eu vou ter que abrir minha cara inteira para arrancar o raio do PMMA. Estão notando que minha cara tá inchada? Esse lado está maior [que o outro]. Estou com a cara desse tamanho", afirmou Maíra, que

Ela explicou que a substância foi colocada em seu rosto para tratar as olheiras fundas. "Uma amiga, enfermeira, contou que conhecia uma dermatologista maravilhosa. Em nenhum momento ela falou tava colocando PMMA na minha cara", reforçou.

"Fiquei deformada na hora e nunca mais fui a mesma. Quando meu pai ficou com câncer, minha cara ficou desse tamanho, muito deformada. E fui atrás pra entender o que ela tinha feito. Foi quando descobri, através de uma amiga minha, enfermeira, que falou: 'Maíra, isso que ela pôs na sua cara necrosa'. Gravíssimo, pode levar à morte", acrescentou.

Ela também falou sobre a região de seu "bigode chinês", onde o produto foi aplicado. "Está virando granuloma. Olha, dá pra ver. Consigo pegar, sentir o produto. A minha cara toda, você pega por dentro e sente uma bola".

Devido a isso, ela se submeterá à cirurgia. "Vou ter que, simplesmente, abrir minha cara inteira, puxar para frente e fazer uma raspagem, porque esse negócio pode impedir a circulação do sangue, (e se isso acontecer) necrosa, porque para de vascularizar. Simples assim. Agora estou atrás de médicos bons pra fazer esse rolê. Estou parecendo o Fofão, olha que coisa horrorosa. Se fosse só estética tava bom, mas se necrosa e eu fico sem cara, faz o quê?", concluiu.



Confira: