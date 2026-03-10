Vídeo de Leonardo com Neto divide opiniões; entenda - Reprodução de vídeo / Instagram

Vídeo de Leonardo com Neto divide opiniões; entendaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 10/03/2026 08:08 | Atualizado 10/03/2026 08:13

Rio - Leonardo, de 62 anos, dividiu opiniões entre os internautas, nesta segunda-feira (9), em um vídeo ao lado do neto, José Leonardo, de 1. No registro que viralizou, o cantor segurava o pequeno no colo enquanto consumia bebida alcoólica. Em seguida, colocou o dedo dentro da garrafa e passou no rosto, próximo à boca, da criança. Assista!

Algumas pessoas especularam que o cantor supostamente teria dado bebida alcoólica para o neto. "Dessa vez não dá para passar pano para o Leonardo, dessa vez foi longe demais", disse um seguidor. "Fiquei chocado quando vi isso", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Ele exagera nessas brincadeiras", disse outra pessoa. "Se fosse Virginia, estariam crucificado, chamado ela de irresponsável", opinou mais alguém.

Por outro lado, o cantor também foi defendido. "Primeiro que na garrafa não tinha bebida que o dedo dele pudesse alcançar. Segundo: se tivesse mesmo que uma gotícula sequer, o Zé Leonardo já teria expressado com a boca o gosto", disse um internauta. "Passou no rosto, o menino estava comendo", expressou um usuário das redes sociais. "Não foi nada", disse outro admirador.