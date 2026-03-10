Vídeo de Leonardo com Neto divide opiniões; entendaReprodução de vídeo / Instagram
Vídeo de Leonardo com neto divide opiniões; entenda
Internautas especularam que cantor deu bebida alcoólica para o pequeno, enquanto outras pessoas defenderam o sertanejo
Vídeo de Leonardo com neto divide opiniões; entenda
Internautas especularam que cantor deu bebida alcoólica para o pequeno, enquanto outras pessoas defenderam o sertanejo
Cleo Pires prestigia pré-estreia de 'O Velho Fusca' ao lado do marido em São Paulo
Atriz marcou presença no evento para convidados realizado no JK Iguatemi, na noite desta segunda-feira (9)
Elenco de 'A Nobreza do Amor' se reúne na Ilha Fiscal para lançamento da nova novela das seis
Evento no Rio reuniu atores, autores e convidados para celebrar a estreia da trama ambientada entre Brasil e África, que chega à TV no dia 16 de março
Alane Dias celebra 27 anos em passeio de barco com Fran Gil e amigos
Ex-BBB comemorou aniversário no mar e compartilhou registros da celebração nas redes
Curtida de Neymar em fotos sensuais de modelo francesa viraliza e movimenta redes
Após repercussão, jogador diz que interação foi sem querer e apaga o like
Yuri Lima admite ciúmes de novo romance de IZA e reconhece erro: 'Fui imaturo'
Jogador falou sobre fim do relacionamento após traição e se emocionou ao lembrar da filha
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.