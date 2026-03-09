Alane Dias celebra 27 anos em passeio de barco com Fran Gil e amigosReprodução Instagram

Alane Dias escolheu o mar como cenário para comemorar a chegada dos 27 anos. A ex-participante do BBB celebrou o aniversário nesta segunda-feira (9) durante um passeio de barco ao lado do namorado, Francisco Gil, filho de Preta Gil (1974–2025), além de amigos e familiares. Confira fotos:
Nas redes sociais, a influenciadora publicou fotos do momento de lazer em alto-mar. Nas imagens, ela aparece sorridente ao lado das pessoas próximas, aproveitando o clima de sol e a comemoração.

Para a ocasião, a musa da Grande Rio apostou em um visual praiano e usou um biquíni em tom amarelo claro, em sintonia com o clima ensolarado do passeio.

A celebração também contou com um bolo em estilo vintage, inspirado na estética dos anos 2000, decorado com chantilly e cerejas. O detalhe que chamou atenção foi a foto estampada no topo do doce: uma imagem de Alane ainda criança fantasiada de Mulher-Maravilha, dando um toque nostálgico e divertido à comemoração.