NeymarReprodução Instagram

Publicado 09/03/2026 19:04

Uma curtida de Neymar, de 34 anos, em fotos da modelo francesa Pauline movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (9). O jogador, que é casado com Bruna Biancardi, de 31, deixou um like em publicações da influenciadora, conhecida por compartilhar imagens sensuais no Instagram. Nos cliques, a modelo aparece de biquíni, topless e em poses que destacam o corpo. Pauline segue Neymar na rede social e também é seguida por ele. Confira:

A interação chamou atenção de internautas, que passaram a comentar na publicação. Alguns se mostraram surpresos ao ver o nome do atleta entre as curtidas, enquanto outros chegaram a marcar Bruna Biancardi nos comentários.



Diante da repercussão, Neymar retirou o like e se pronunciou nas redes. Segundo ele, a curtida foi acidental. “Foi sem querer, eu nem tinha visto isso. Amigos me avisaram depois”, escreveu. O jogador também afirmou que evita curtir fotos de mulheres justamente para não gerar esse tipo de situação.



Mesmo após a explicação pública, a interação gerou repercussão nas redes. Nos últimos anos, Neymar se envolveu em diversas polêmicas ligadas à vida pessoal e financeira, incluindo acusações de assédio, a denúncia de estupro feita pela modelo Najila Trindade (posteriormente arquivada), episódios de traição no relacionamento com Bruna Biancardi, rumores sobre festas privadas, a troca de farpas envolvendo Virginia Fonseca após uma ligação de madrugada, uma disputa judicial sobre teste de paternidade movida por uma ex-modelo húngara e processos relacionados a questões fiscais no Brasil e na Espanha.