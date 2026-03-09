Sidney Sampaio se casa com médica Luana Sales - Reprodução do Instagram

Sidney Sampaio se casa com médica Luana SalesReprodução do Instagram

Publicado 09/03/2026 11:45

Rio - O ator Sidney Sampaio se casou no civil com a médica Luana Sales. A novidade foi anunciada pelo casal através de uma publicação feita no Instagram, nesta segunda-feira (9). Os dois compartilharam registros do momento especial com os fãs.

"E quando percebemos, já era amor. Dois se transformaram em um de uma maneira tão natural que, em nossos corações já não existia outra possibilidade a não ser essa. Estamos casados, oficialmente casados. Todos os dias olhamos um para o outro e nos escolhemos. Deus foi muito bom, Ele cuidou de tudo e está preparando os melhores dias de nossas vidas. Um abraço em todos, Sidney e Luana", diz a publicação.

O casal recebeu o carinho dos fãs e amigos famosos. "Ah, que alegria! Felicidades, meu amigo. Muito amor pra vocês!", comentou Thais Melchior. "Parabéns! Que Deus abençoe vocês", afirmou Gizelly Bicalho. "Que lindos! Deus os abençoe abundantemente", disse um internauta. "Casal lindo. Parabéns", declarou outro.