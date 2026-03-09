Duda Reis fala sobre ter sido vítima de violência doméstica - Reprodução de vídeo / Instagram

Duda Reis fala sobre ter sido vítima de violência domésticaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 09/03/2026 10:17

Rio - Duda Reis usou as redes sociais para alertar sobre o aumento de feminicídios no Brasil, neste domingo (8), no Dia Internacional da Mulher. A influenciadora digital ressaltou que além das homenagens, a data deve promover mais "consciência". Ela, ainda, enfatizou que foi uma vítima de violência doméstica que "sobreviveu".

fotogaleria

"Vocês sabiam que em 2023 o Brasil registrou cerca de 1467 feminicídios? Vocês tem noção de que aproximadamente uma mulher é assassinada a cada seis horas no Brasil?", disse ela, que em seguida citou algumas vítimas desse crime.



"Não são apenas números. São mulheres cheias de sonhos, que tem família, suas próprias ambições e que tiveram a vida interrompida por monstros. E mesmo assim, todo ano, 8 de março, a gente transforma essa data em post bonito e em homenagens lindas. enquanto o que está acontecendo no nosso país com as nossas mulheres, como as nossas meninas, é muito grave".



Duda também comentou como as mulheres são invalidadas até quando denunciam a violência. "A gente fala de força feminina mas ignora o medo constate. Falamos sobre empoderamento mas as pessoas não só normalizam, como humanizam, homens problemáticos".

"A gente ensina a menina a se proteger, mas não ensina o menino a não violentar. A gente diz para a mulher: 'Denuncia! Por que não denunciou antes?'. Mas quando a mulher denuncia, ela é questionada e invalidada. Não só pelas pessoas, mas por uma Justiça que na maior parte das vezes, não faz nada", continuou ela.



"Eu falo isso, não só como mulher, mas como uma mulher que já sofreu violência doméstica. Que, na verdade, sobreviveu. Mas além de tudo, sou mãe de menina e eu não quero que a minha filha cresça achando que sobreviver já é uma conquista. E que no dia de hoje, além de flores e posts bonitos, que a gente tenha mais consciência".

"Que possamos, de fato, abrir mais rodas de conversas. Que a gente crie um mundo mais seguro para as nossas meninas e mulheres. E que sobreviver não seja uma conquista, mas que viver bem seja um direito nosso como ser humano. Ser mulher no Brasil não pode continuar sendo um ato de resistência", concluiu a influenciadora.

Vídeo!

Entenda

Vale lembrar que em janeiro de 2021, Duda conseguiu medidas protetivas de urgência contra o ex-noivo, Nego do Borel, com base na Lei Maria da Penha. No depoimento polêmico, a atriz acusou o cantor de estupro de vulnerável, ameaça com faca, injúria, agressões, lesão corporal, transmissão de HPV (infecção sexualmente transmissível) e ameaças de morte contra ela, os pais, Simone de Carvalho Reis Barreiros e Luiz Fernando Luz Barreiros, e a irmã, Amanda Reis Barreiros.

Entre idas e vindas, a influenciadora e o cantor ficaram juntos por cerca de 3 anos. A relação chegou ao fim no final de 2020. Duda é mãe de Aurora, de 1 ano. Em agosto de 2022, ela tornou o relacionamento público com o cabeleireiro e empresário, Du Nunes. O casal oficializou a união em abril do ano seguinte. Eles são pais de Aurora, de 1 ano.