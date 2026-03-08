Duda Beat e Allan Souza Lima assistem ao show de Samuel Rosa juntinhos - Eduardo Martins / Brazil News

Duda Beat e Allan Souza Lima assistem ao show de Samuel Rosa juntinhos Eduardo Martins / Brazil News

Publicado 08/03/2026 10:33

Rio - Duda Beat e Allan Souza Lima foram clicados juntinhos durante o show do cantor Samuel Rosa, no Tokio Marine Hall, em São Paulo, na noite deste sábado (7). Os artistas acompanharam a apresentação do ex-vocalista do Skank em um camarote do local e conversaram ao pé do ouvido.

fotogaleria

Nos bastidores, os dois posaram bem sorridentes ao lado de Samuel. Duda, inclusive, fez uma participação em um determinado momento do show do cantor.