Rio - Duda Beat e Allan Souza Lima foram clicados juntinhos durante o show do cantor Samuel Rosa, no Tokio Marine Hall, em São Paulo, na noite deste sábado (7). Os artistas acompanharam a apresentação do ex-vocalista do Skank em um camarote do local e conversaram ao pé do ouvido. 
Duda Beat e Allan Souza Lima assistem ao show de Samuel Rosa juntinhos - Eduardo Martins / Brazil News
Allan Souza Lima, Duda Beat e Samuel Rosa - Eduardo Martins / Brazil News
Nos bastidores, os dois posaram bem sorridentes ao lado de Samuel. Duda, inclusive, fez uma participação em um determinado momento do show do cantor. 
Vale lembrar que a loira anunciou o término do relacionamento com o produtor musical Tomás Tróia no início deste ano. Já Allan foi apontado como um possível affair de Wanessa Camargo em 2025, mas nenhum dos dois confirmou o suposto romance. 