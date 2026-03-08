Bruna Louise - Divulgação

Bruna Louise Divulgação

Publicado 08/03/2026 05:00 | Atualizado 08/03/2026 08:02

Rio - No Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8), Bruna Louise decidiu transformar a própria história em um recado direto ao público. A comediante lançou no YouTube o especial inédito e gratuito "Ela Está Correndo?", registro da turnê que percorreu o Brasil com sessões esgotadas, como presente para a base majoritariamente feminina que a acompanha há 15 anos.



Gravado em Curitiba, cidade natal da artista, o show parte de situações do dia a dia para falar sobre as várias responsabilidades que recaem sobre as mulheres. "Esse especial fala muito da minha família, da minha criação, de onde eu vim e para onde fui. Também fala da conquista, da compra do meu primeiro apartamento, da reforma, da mobília, o caos. A ideia saiu mesmo do meu cotidiano, de como cheguei aqui e para onde eu estou indo", diz.



O título do especial resume essa sensação constante de pressa. "Ela Está Correndo?" faz referência à pressão para dar conta de tudo: trabalho, aparência, família, vida pessoal e sucesso. "A vida de uma mulher é uma correria impressionante. Nós temos atribuições que, muitas vezes, um homem não tem, quer dizer, até tem, mas finge que não tem. A mulher tem que trabalhar, bonita, criar os filhos, ter vários predicados. Então, a vida da mulher realmente é uma correria. Quis fazer essa brincadeira com 'eu tô correndo atrás', porque, quando isso é jogado para a mulher, geralmente ela está correndo atrás de um homem. E esse especial é o completo contrário disso: eu estou correndo atrás do meu sucesso e da minha carreira”, reflete.



Bruna conta que transformar experiências próprias em piada aconteceu de forma natural. "Nunca tive esse receio. Foi um caminho muito natural da minha carreira e, com certeza, a virada de chave para a minha criação de público e de comunidade foi quando comecei a realmente fazer textos autobiográficos. Hoje, meu stand-up é quase como o meu diário. O meu público acompanha as minhas conquistas e as minhas dores pelos meus textos".



Primeira brasileira a lançar um solo de stand-up na Netflix, a humorista ajudou a ampliar o espaço das mulheres na comédia. "Acredito que abri caminho para muita gente e fico muito feliz de ver algumas humoristas trilhando esse caminho e crescendo cada vez mais. Não gosto do termo 'stand-up feminino', porque o stand-up é generalizado, não tem gênero. Gosto muito de ver mulheres crescendo nesse lugar".



Entre risadas e críticas sociais, o espetáculo também deixa uma mensagem clara para quem enfrenta portas fechadas: "Nunca leve um ‘não’ em consideração. Se alguém disser que você não pode fazer isso ou que você não pode ser aquilo, não acredite, a não ser que esse ‘não’ esteja te segurando de cometer um crime. Aí eu acho melhor você aceitar (risos)".



Com mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais e teatros lotados pelo país, Bruna já planeja os próximos passos. No início deste ano, ela gravará outro especial, "O Que Passa na Cabeça Dela", com foco maior em saúde mental. Também prepara um novo projeto para o YouTube, no qual testa profissões diferentes da sua e transforma a experiência em material de stand-up.

"Quero alcançar lugares que eu nunca sonhei, alcançar lugares que eu ainda nem sei quais são. Quero, sim, ter uma história de carreira, de sucesso, empreendedorismo e força, que seja inspiradora para outras mulheres, independentemente da profissão delas", conclui.