Marvvila - Philippe Edington / Divulgação

Marvvila Philippe Edington / Divulgação

Publicado 07/03/2026 18:00

Rio - Marvvila fala sobre dor de um término impulsivo na música "ABC do Sofrimento", em parceria com o cantor Fabinho, lançada na última quinta-feira (5), em todas as plataformas digitais. A faixa integra o audiovisual da cantora do projeto "Só VVAMO".

"ABC do sofrimento começa com A de arrependimento, depoiso B de bebedeira e C de cerveja e choradeira…", explica Marvvila. "Essa música fala sobre um sentimento que muita gente já viveu: terminar no impulso e depois ter que lidar com o arrependimento", acrescenta.

A artista, ainda, celebra este trabalho com cantor Fabinho. "Quando pensei nesse projeto, quis trazer histórias reais, que as pessoas se enxergassem nas letras. E dividir ‘ABC do Sofrimento’ com o Fabinho deixou tudo ainda mais especial, porque ele trouxe uma verdade muito bonita pra canção",