Luciana Gimenez - Reprodução do Instagram

Luciana GimenezReprodução do Instagram

Publicado 07/03/2026 10:10

Rio - Luciana Gimenez, de 56 anos, colocou o corpão para jogo em cliques publicados no Instagram, nesta sexta-feira (6). Nas imagens, a apresentadora aparece usando uma lingerie de renda e faz caras e bocas para as fotos. Como era de se esperar, ea recebeu uma chuva de elogios dos internautas.

fotogaleria

"Maravilhosa", comentou um usuário da rede social. "A perfeição existe e o nome dela é Luciana Gimenez! O mundo não estava preparado para tanta beleza", opinou outro. "Que mulher incrível", destacou uma terceira pessoa.

Outros comentários como "linda", "gostosa" e "Meu Deus, mulher, tu não envelhece só fica mais linda" também foram publicados no perfil dela.