Giovanna Lancellotti e Gabriel David surgem abraçados sob aurora boreal durante viagemReprodução Instagram
Em uma das fotos divulgadas, o casal aparece abraçado enquanto observa o céu iluminado pela aurora boreal, fenômeno natural típico da região. Na legenda do post, a atriz resumiu o sentimento diante da paisagem: “Sorte nossa”.
Durante o passeio, Giovanna também mostrou a visita à famosa Aldeia do Papai Noel, atração turística localizada em Rovaniemi. Ao dividir um registro ao lado do personagem, ela comentou com os seguidores: “Aqui é Natal o ano todo”. Em tom bem-humorado, acrescentou: “Posso provar! Amei, e fiz pedido”.
Conhecida no mundo do samba como a ‘primeira-dama’ da Beija-Flor de Nilópolis — escola que ficou com o vice-campeonato do Carnaval 2026 — a atriz está em pausa na televisão desde o fim da novela Dona de Mim.
