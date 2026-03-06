Giovanna Lancellotti e Gabriel David surgem abraçados sob aurora boreal durante viagem - Reprodução Instagram

Giovanna Lancellotti e Gabriel David surgem abraçados sob aurora boreal durante viagemReprodução Instagram

Publicado 06/03/2026 21:25 | Atualizado 06/03/2026 22:36

Giovanna Lancellotti, de 32 anos, compartilhou nas redes sociais um momento especial vivido ao lado do marido, Gabriel David, de 27, durante uma viagem pela Lapônia, no extremo norte da Finlândia. A publicação foi feita nesta sexta-feira (6). Após a maratona do Carnaval no Brasil, os dois embarcaram para o destino europeu, conhecido pelas temperaturas congelantes nesta época do ano.