Giovanna Lancellotti, de 32 anos, compartilhou nas redes sociais um momento especial vivido ao lado do marido, Gabriel David, de 27, durante uma viagem pela Lapônia, no extremo norte da Finlândia. A publicação foi feita nesta sexta-feira (6). Após a maratona do Carnaval no Brasil, os dois embarcaram para o destino europeu, conhecido pelas temperaturas congelantes nesta época do ano.
Giovanna Lancellotti e Gabriel David surgem abraçados sob aurora boreal durante viagem - Reprodução Instagram
Em uma das fotos divulgadas, o casal aparece abraçado enquanto observa o céu iluminado pela aurora boreal, fenômeno natural típico da região. Na legenda do post, a atriz resumiu o sentimento diante da paisagem: “Sorte nossa”.

Durante o passeio, Giovanna também mostrou a visita à famosa Aldeia do Papai Noel, atração turística localizada em Rovaniemi. Ao dividir um registro ao lado do personagem, ela comentou com os seguidores: “Aqui é Natal o ano todo”. Em tom bem-humorado, acrescentou: “Posso provar! Amei, e fiz pedido”.

Conhecida no mundo do samba como a ‘primeira-dama’ da Beija-Flor de Nilópolis — escola que ficou com o vice-campeonato do Carnaval 2026 — a atriz está em pausa na televisão desde o fim da novela Dona de Mim.