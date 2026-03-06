Simone Mendes celebra aniversário da caçula com festão do filme 'Lilo & Stitch' - Reprodução / Instagram / Brazil News

Rio - Simone Mendes reuniu familiares e amigos nesta sexta-feira (6), em São Paulo, para celebrar o aniversário de 5 anos da filha caçula, Zaya. A comemoração teve como tema a animação "Lilo & Stitch", clássico da Disney que inspirou a decoração colorida e a presença de personagens do desenho na festa.

A aniversariante é fruto do casamento da artista com o empresário Kaká Diniz. O casal também é pai de Henry, de 11 anos. Zaya fez aniversário no dia 22 de fevereiro, mas a celebração com convidados aconteceu apenas agora.Entre os convidados estavam a influenciadora Mirella Santos, que compareceu acompanhada da filha, Valentina, de 11 anos, além da cantora Tania Mara. O ex-jogador Dentinho e a mulher, Dani Souza, também marcaram presença e levaram as filhas gêmeas Rafaella e Sophia, de 11 anos.Quando Zaya completou cinco anos, no fim de fevereiro, Simone publicou uma homenagem nas redes sociais para a filha. Na mensagem, a cantora destacou a importância da menina em sua vida. "Hoje você completa cinco aninhos, minha filha, minha promessa de Deus, meu presente! Desde o dia em que você chegou, minha vida ficou mais iluminada, mais doce e cheia de propósito. Que o Senhor te guarde de todo mal, que te cubra com o sangue de Jesus, que te dê saúde, sabedoria e um coração sempre cheio de amor e fé. Que você cresça forte, feliz, corajosa e sempre apaixonada por Deus. Você é minha alegria diária, meu sorriso fácil e a prova viva do cuidado de Deus comigo. Mamãe te ama mais do que palavras podem explicar. Feliz cinco anos, minha princesa”, escreveu a artista.