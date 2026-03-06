Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e influenciadora faz desabafo - Reprodução / Instagram

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e influenciadora faz desabafoReprodução / Instagram

Publicado 06/03/2026 16:22

Rio - Jojo Todynho se manifestou nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (6), após o namorado, o policial militar Thiago Gonçalves, sofrer um infarto. A artista confirmou o episódio e aproveitou para rebater rumores que associaram o problema de saúde ao uso de anabolizantes.



Nos stories do Instagram, Jojo agradeceu o apoio dos seguidores e afirmou que ainda não há confirmação sobre a causa do infarto. “Eu confirmei que o Thiago sofreu o infarto sim, mas não tem nada relacionado a anabolizantes. Isso é uma informação que chegaram dizendo que receberam lá de dentro, muito grave a pessoa espalhar isso”, disse.



A influenciadora também comentou o susto que viveu ao saber da situação e destacou que o namorado recebe acompanhamento médico. “Thiago tem filho, tem família. Ainda está sendo apurado o que pode ter acontecido, mas ele está bem. Quem tá infartada por dentro sou eu, porque eu fiquei de perna bamba, mas esse homem é um tanque de guerra. Tá sendo bem acompanhado”, ressaltou.



Jojo ainda pediu cautela ao público diante das informações que circulam nas redes sociais. “Peço encarecidamente que vocês não repliquem o que vocês não sabem, porque não saiu o laudo. Thiago tá bem, cheguei ele estava rindo na sala de medicação. Thiago é um homem saudável, que se cuida. Todo mundo passa por momentos não agradáveis”, concluiu.



Thiago Gonçalves, de 38 anos, foi hospitalizado às pressas nesta quinta-feira (5) após sofrer um infarto. Ele recebeu atendimento no Hospital Central da Polícia Militar, no Rio de Janeiro.



Relacionamento



Jojo Todynho e Thiago Gonçalves assumiram o relacionamento no ano passado. Em fevereiro de 2025, no aniversário de 28 anos da cantora, o policial surpreendeu a influenciadora com um pedido de namoro. Na ocasião, ele apareceu com um buquê de flores e balões decorativos para oficializar a relação.