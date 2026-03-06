Key Alves registra primeira experiência de helicóptero com a filha - Divulgação

Key Alves registra primeira experiência de helicóptero com a filhaDivulgação

Publicado 06/03/2026 20:37 | Atualizado 06/03/2026 22:37

A influenciadora digital e ex-jogadora de vôlei Key Alves compartilhOU nesta sexta-feira (06), nas redes sociais, um momento especial: o primeiro voo de helicóptero da pequena Rosamaria, sua filha de dois meses, sobre a cidade de São Paulo.

fotogaleria

A experiência foi realizada pela High Class Táxi Aéreo e começou no Campo de Marte, de onde partem os voos panorâmicos pela capital. Durante o passeio, mãe e filha sobrevoaram mais de 15 pontos turísticos da cidade, incluindo o centro histórico, com passagens pela Catedral da Sé, Farol Santander, Teatro Municipal de São Paulo e pelo Vale do Anhangabaú. O trajeto também contempla bairros tradicionais como Luz, Sé, República, Barra Funda e Santana, além de estádios icônicos da cidade, como Allianz Parque, Estádio do Pacaembu e Estádio do Canindé.Acostumada aos desafios das quadras, a influenciadora decidiu experimentar uma nova sensação fora do universo esportivo. A ideia, segundo ela, era viver algo diferente e criar uma experiência marcante ao lado da filha recém-nascida, registrando um momento especial entre mãe e filha logo nos primeiros meses de vida.O passeio também chama atenção por trazer uma bebê tão pequena para uma experiência que muitos ainda associam a algo radical. No entanto, segundo a própria influenciadora, a tranquilidade do voo surpreendeu. “O voo foi tão tranquilo que a Rosamaria até dormiu durante o passeio”, contou.