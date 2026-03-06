De verde e amarelo, Thais Carla curte passeio de barco com o marido e o cachorroReprodução Instagram
Em um dos cliques, Thais posa com boné e óculos escuros, enquanto o cachorro da família aparece em destaque na foto. A sequência também mostra a influenciadora ao lado do marido, Israel Reis, durante o passeio.
Os dois são pais de Maria Clara, de 9 anos, e Eva, de 6. Recentemente, Thais também falou sobre gordofobia em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.
A dançarina contou que já perdeu 85 quilos desde que realizou uma cirurgia bariátrica em abril do ano passado. “A gordofobia faz com que as pessoas se afastem do médico, se afastem de uma academia. Já teve vez que fui a uma academia aleatória e não tinha catraca para eu passar”, relatou.
