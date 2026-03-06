De verde e amarelo, Thais Carla curte passeio de barco com o marido e o cachorro - Reprodução Instagram

De verde e amarelo, Thais Carla curte passeio de barco com o marido e o cachorroReprodução Instagram

Publicado 06/03/2026 19:04 | Atualizado 06/03/2026 19:05

Thais Carla, de 34 anos, publicou nas redes sociais registros de um passeio de barco nesta sexta-feira (6). Nas imagens, a dançarina aparece aproveitando o dia no mar usando um look verde e amarelo com a palavra “Brasil”, dentro da tendência Brazilcore, marcada pelo uso das cores da bandeira nacional.