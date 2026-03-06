Wanessa Camargo - Reprodução/Instagram

Wanessa CamargoReprodução/Instagram

Publicado 06/03/2026 15:57 | Atualizado 06/03/2026 15:57

Wanessa Camargo comentou sobre a relação com Sandy e relembrou o período em que as duas eram frequentemente colocadas como rivais no início da carreira. Em entrevista ao podcast Desculpe Incomodar, a cantora afirmou que a suposta disputa foi estimulada pela mídia e por fãs, o que acabou dificultando uma aproximação entre elas naquele momento.



Segundo Wanessa, as comparações começaram quando ela decidiu seguir carreira na música, já que Sandy e Junior tinham anos de estrada. “Falei: ‘Sacanagem! Não dá para comparar. Eles estão com dez anos de experiência na frente’. Isso foi me machucando, porque o movimento externo que fizeram afastou a gente de estar mais próxima”, contou.

Wanessa ainda revelou que, anos depois, ela e Sandy conversaram sobre o tempo que poderiam ter sido mais próximas. “A gente falou disso algumas vezes: ‘Cara, a gente tem muito mais coisas em comum do que imaginávamos, poderíamos estar juntas. Que bobeira que fizeram com a gente!’. Comparavam quem era mais legal, quem era mais saidinha… coisa de quinta série, igual escola, juro”, relatou.



A artista também explicou que o arrependimento que carrega hoje não se limita apenas à relação com Sandy. Para ela, cantores da mesma geração deixaram de aproveitar oportunidades de colaboração.



“A nossa geração teve uma falha muito grande de não ter se colocado mais junto para crescer mais ainda e fortalecer o mercado. Uma pena, já passou”, avaliou.

