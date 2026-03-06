De cabelo curtinho, Bruna Marquezine pratica exercícios - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 06/03/2026 09:20

Rio - Focada! Bruna Marquezine, de 30 anos, praticou exercícios físicos numa academia, nesta quinta-feira (5). Em vídeos publicados nos stories do Instagram, a atriz - que recentemente adotou o cabelo curtinho - vestiu conjunto branco - composto por top e legging - para treinar.

Ao lado do personal trainer Chico Salgado, Bruna malhou músculos dos braços e pernas. Para se distrair, usou fones de ouvido. Durante um bate-papo com a atriz, ele brincou com o questionamento feito por parte dos seguidores sobre o novo visual:

"Qual é a paciência que você tem quando você posta uma foto com esse cabelo novo e as pessoas perguntam: 'Cortou?'". A artista ironizou: "Não, tirei para lavar. Menino, molhei e encolheu". "Meu Deus do céu. Ontem eu li e fiquei muito agoniado", disse o personal.



Ela surgiu com o novo visual na quarta (4), em cliques publicados na mesma rede social. Bruna abandonou o cabelão e adotou os fios curtinhos, na altura do queixo. Na ocasião, o look repaginado recebeu muitos elogios dos internautas.