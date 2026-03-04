Bruna Marquezine abandona cabelão e surge com corte curtinhoReprodução Instagram
Agora, ela adotou fios bem mais curtos, com comprimento na altura do queixo. O resultado da transformação foi compartilhado em seu Instagram, acompanhado apenas do emoji de uma tesoura na legenda da publicação.
A mudança chamou atenção dos seguidores, que rapidamente encheram o post de elogios. “Ficou um espetáculo!”, escreveu um internauta. “Linda até careca”, comentou outro.
Diversos famosos também reagiram à novidade, entre eles Alice Wegmann, Camila Coutinho, Eva Pacheco e Leticia Salles, que curtiram a publicação.
Até o momento, o cantor canadense Shawn Mendes, namorado da atriz, ainda não havia interagido com o post. Os dois se reencontraram recentemente durante o Carnaval. O artista esteve em Salvador, onde acompanhou a festa e marcou presença no trio elétrico de Ivete Sangalo.
Ivete, inclusive, já havia recebido o cantor em sua casa no Nordeste no fim do ano passado. Na ocasião, Shawn passou o Réveillon ao lado de Bruna, Sasha Meneghel e João Lucas.
