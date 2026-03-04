MarquitoDivulgação / SBT
Marquito segue em estado grave na UTI, segundo boletim médico
Humorista do SBT sofreu um acidente de moto em São Paulo
Marcela Barrozo, atriz mirim de Senhora do Destino, se forma em Odontologia e anuncia nova fase
Aos 34 anos, artista contou nas redes sociais que decidiu mudar de carreira após mais de duas décadas atuando
Luana Piovani afirma que fuma maconha diante dos filhos e explica motivo
Atriz respondeu pergunta de seguidor nas redes sociais e disse não ver problema no hábito
Jason Mraz chega ao Brasil para série de cinco apresentações pelo país
Cantor americano foi fotografado no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com mala e violão na mão
Monique Evans critica Babu Santana após briga no BBB 26 e relembra episódio no Carnaval
Ex-apresentadora afirma que ator foi 'antipático' em encontro fora do reality e sai em defesa de Ana Paula Renault
Recuperada, Monica Iozzi posa em casa após internação: 'Chuva de carinho'
Atriz e apresentadora ficou uma semana no hospital devido a um quadro de acatisia; entenda
