Publicado 04/03/2026 17:44

Rio - O humorista Marquito, permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nipo-Brasileiro, em São Paulo. A informação consta em boletim médico divulgado nesta quarta-feira (4) e compartilhado pela equipe do SBT.

Segundo a nota oficial, “O Hospital Nipo-Brasileiro informa que o paciente Marco Antonio Gil Ricciardelli permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com estado geral de saúde ainda considerado grave e em acompanhamento contínuo da equipe multiprofissional. Mantém nesta quarta-feira (04/03/2026) estado clínico estável, sem alterações relevantes em relação ao boletim anterior, com manutenção do suporte e das medidas de monitorização atualmente instituídas”.

Marquito sofreu um mal súbito no dia 25 de fevereiro enquanto pilotava uma motocicleta. Após perder o controle do veículo, ele se envolveu em um acidente considerado grave. Desde então, recebe cuidados intensivos.

No domingo (1º), o artista passou por uma cirurgia na coluna, procedimento que durou cerca de quatro horas. De acordo com informações médicas, a operação ocorreu sem intercorrências. Ele foi extubado após a intervenção e apresenta quadro clínico estável dentro da gravidade já informada. A equipe médica indicou a necessidade de fisioterapia respiratória e reabilitação motora nos próximos estágios do tratamento.

Marquito é sobrinho do apresentador Raul Gil, responsável por levá-lo à televisão no início da carreira, quando se destacou com imitações. O personagem Robogildo, do quadro “O Que É o Que É”, exibido no programa do tio, marcou sua trajetória na TV. O humorista também integra com frequência o elenco de atrações no SBT.