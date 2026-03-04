Monique Evans critica Babu - Reprodução Instagram

Monique Evans critica BabuReprodução Instagram

Publicado 04/03/2026 15:35 | Atualizado 04/03/2026 15:47

Rio - Monique Evans, de 69 anos, também está acompanhando de perto o "BBB 26" e comentou a postura de Babu Santana no reality. Em meio às reprovações que o ator vem recebendo pela forma como se dirige aos adversários no programa, a ex-apresentadora recordou uma experiência que teve com ele fora da casa e fez duras críticas ao comportamento do brother. Veja: