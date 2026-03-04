Monique Evans critica BabuReprodução Instagram

Rio - Monique Evans, de 69 anos, também está acompanhando de perto o "BBB 26" e comentou a postura de Babu Santana no reality. Em meio às reprovações que o ator vem recebendo pela forma como se dirige aos adversários no programa, a ex-apresentadora recordou uma experiência que teve com ele fora da casa e fez duras críticas ao comportamento do brother. Veja: 

Após a discussão recente entre Babu e Ana Paula Renault, Monique contou que já teve um encontro com o ator durante o Carnaval e disse ter ficado surpresa com a atitude dele. Segundo ela, o episódio aconteceu em um camarote na avenida.

“Encontrei o Babu em um camarote no Carnaval. Ele estava se achando uma superestrela. Dava entrevistas com a maior antipatia, não esboçava um sorriso. Estava completamente mal-humorado. Eu falei que vocês ainda iam se surpreender”, declarou.

A ex-apresentadora também concordou com um comentário publicado por um internauta nas redes sociais. O usuário afirmou já ter visto o ator ignorar fãs e agir como se fosse uma “celebridade intocável”.

“Enquanto isso, a burguesinha da Ana Paula sempre atende todo mundo”, escreveu o homem na publicação. Monique respondeu reforçando a crítica ao ator e elogiando a ex-BBB. “Ele foi nojento comigo. Já a Ana é uma querida”, afirmou.