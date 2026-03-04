Monique Evans critica BabuReprodução Instagram
Encontrei Babu num camarote da avenida. Ele se sentiu um super star. Dando entrevistas com todo sua antipatia. Não dava um sorriso. Super mal humorado!!! Eu avisei que vcs iam se surpreender— Monique Evans (@moniquevansreal) March 3, 2026
Após a discussão recente entre Babu e Ana Paula Renault, Monique contou que já teve um encontro com o ator durante o Carnaval e disse ter ficado surpresa com a atitude dele. Segundo ela, o episódio aconteceu em um camarote na avenida.
“Encontrei o Babu em um camarote no Carnaval. Ele estava se achando uma superestrela. Dava entrevistas com a maior antipatia, não esboçava um sorriso. Estava completamente mal-humorado. Eu falei que vocês ainda iam se surpreender”, declarou.
A ex-apresentadora também concordou com um comentário publicado por um internauta nas redes sociais. O usuário afirmou já ter visto o ator ignorar fãs e agir como se fosse uma “celebridade intocável”.
“Enquanto isso, a burguesinha da Ana Paula sempre atende todo mundo”, escreveu o homem na publicação. Monique respondeu reforçando a crítica ao ator e elogiando a ex-BBB. “Ele foi nojento comigo. Já a Ana é uma querida”, afirmou.
