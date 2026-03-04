Luiza Possi - Reprodução de vídeo

Publicado 04/03/2026

Rio - Luiza Possi usou o Instagram, nesta terça-feira (3), para anunciar uma transição de carreira. A cantora comentou que encerra um ciclo de 25 anos com o novo álbum "É Só o Amor", que será lançado nesta quinta (5), e uma turnê de despedida, para poder 'mergulhar de cabeça' em seu amor a Jesus Cristo. Ela explicou que em sua nova fase vai cantar, louvar e reverenciar seu 'Mestre e Salvador'.

"Esse álbum encerra uma estação para que comece uma nova estação onde eu vou cantar o meu amor pelo meu Salvador, Jesus Cristo. Vou cantar pelo amor de Deus. O Deus que hoje está em primeiro lugar na minha vida", disse Luiza no vídeo.

A cantora explicou que a transição é feita com muito orgulho. "Transição não porque precise, mas porque Deus me chama e eu vou cumprir esse chamado. Peço que você venha comigo, porque não é um caminho fácil. Não é uma escolha, porque para ser uma escolha, a gente precisa de duas opções. Não tem opção, essa é nova estação da minha vida", destacou.

Na legenda, Luiza fez um grande relato: "Desde os meus 13 anos eu canto e sempre escolhi cantar o amor. Seja na MPB, no pop, em inglês, português ou espanhol. Sempre cantei a minha verdade. Nunca me vendi para as modas do mercado em 25 anos. Pelo contrário, muitas vezes fui na contramão e não me arrependo de nada. Conquistei uma carreira premiada, consagrada e eterna. "O amor não muda, o amor transmuta. Permanece quando tudo vai embora. O amor é meio e é fim", iniciou.



"Hoje se inicia o lançamento do meu álbum É Só o Amor, que eu fiquei um ano e meio gravando.Começamos os trabalhos com Péricles, em “Estou Apaixonado”. E que honra! Temos canções lindas nesse álbum.

Nostalgias e novidades. E esse álbum encerra um ciclo de 25 anos na minha carreira. Teremos alguns shows de despedida e conto com vocês em todo esse processo", continuou.



"Após essa agenda, mergulho de cabeça e por inteiro, como sempre fiz, no meu amor a Jesus Cristo, a Deus. E vou cantar, louvar e reverenciar meu Mestre e Salvador. Temos coisas lindas já em andamento. É um momento de transição. E crescer dói. Convido vocês a viverem todos esses momentos lindos comigo. Porque é só o amor que fica", finalizou.