Publicado 04/03/2026 08:15 | Atualizado 04/03/2026 10:32

Rio - Dado Dolabella, de 45 anos, oficializou a filiação ao MDB como pré-candidato a deputado federal do Rio, na sede regional do partido, no Centro, nesta terça-feira (3). A novidade foi anunciada através de um vídeo, publicado nas redes sociais, em que o ator aparece ao lado de Washington Reis, presidente do partido e ex-prefeito de Duque de Caxias.

"Um ator de televisão, pai de família. Um homem que tem compromisso com a família, com os princípios bons da sociedade. E agora vamos ter essa representação lá na câmara federal. Tenho certezq que ele vai arrebentar a boca do balão. O homem já tem o sangue político nas veias desde criança", disse Washington.

"Que honra. Eu que agradeço a oportunidade e posso garantir que não vai faltar luta, vontade, garra para trazer de volta equilíbrio para a família, para as crianças, as mulheres, os homens. Porque a gente está vendo aí muito desiquilíbrio, muita coisa errada acontecendo e a gente precisa de mudança", comentou Dado.

AGORA: Dado Dolabella se filia ao MDB do Rio de Janeiro e anunciou pré-candidatura a deputado federal dizendo:



“Conte comigo pra gente reestabelecer o equilíbrio na FAMÍLIA”



disse o cara que já bateu em mulher pic.twitter.com/QwesaB3S2W — Cássio Oliveira (@cassioolivveira) March 4, 2026

Filiação movimenta a web

A filiação de Dado repercutiu rapidamente nas redes sociais devido ao histórico de polêmicas envolvendo o ator. Em outubro, a ex-namorada de Dolabella, a modelo, atriz e empresária Marcela Tomaszewski, acusou ele de agressão física e psicológica. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O ator já responde a outras acusações de agressão. Em 2008, foi condenado por lesão corporal contra Luana Piovani e uma camareira, Esmeralda de Souza Honório. Também já enfrentou processos por violência, desacato e pensão alimentícia.

"Quando você pensa que não pode piorar, aparece Dado Dolabella, o agressor de mulheres, filiado ao MDB do RJ", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Piada do dia: Dado Dollabela se filiou ao MDB e vai se candidatar a deputado federal no Rio de Janeiro, com a pauta 'Trazer de volta o equilíbrio para a família'. Logo ele que vive batendo em mulher?!? Misericórdia", disparou outro.

"Dado Dolabella se filiou em um partido e vai se candidatar. Mais um agressor de mulheres e machista na política", reagiu uma terceira pessoa.