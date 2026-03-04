Tom Cavalcante comandará o programa ’Boom!’, na Record - Edu Moraes / Record

Publicado 04/03/2026 05:00

Rio - Tem novidade chegando na telinha da Record. Tom Cavalcante vai comandar o game show "Boom!", a partir do próximo domingo (8), às 14h, e ficará no ar em dose dupla nas tardes da emissora, já que na sequência, às 15h45, apresenta o "Acerte ou Caia!". Com quatro décadas de carreira, o artista ainda se apresenta, neste sábado (7), no Qualistage, na Zona Sudoeste, e promete muita diversão ao público.

No "Boom", duas equipes de famosos se enfrentam em um jogo eletrizante de perguntas e respostas. Uma bomba com fios coloridos, que representarão as alternativas das questões, estará localizada no centro do palco. Com isso, os competidores deverão cortar apenas os fios das respostas erradas. O participante que partir o fio correto, provocará uma grande explosão, além de perder o prêmio do programa que pode chegar a R$ 100 mil.

"Trata-se de um formato testado e aprovado com muito sucesso em 20 países! Chegou a vez do Brasil conhecer um game-show divertido, tenso, em que o time vencedor pode levar até R$100 mil. Eu, particularmente, estou curtindo muito apresentar! Essa história de cortar o fio que não deve e a bomba explodir é coisa de cinema, e agora da Record", adianta o apresentador.

Além da nova atraçãom, Tom segue à frente do "Acerte ou Caia", que conquistou os telespectadores. "É um presente! A gente sabe que grandes ideias, um formato por mais que bem elaborado pode ao ser apresentado agradar ou não! Fomos pro ar sabedores dessa realidade e torcendo para que o público assinasse em baixo. Aconteceu para minha alegria e de todo time. Só agradecer como o faço repetidamente todos os domingos! 'Obrigado meu país'", declara.

Espetáculo no Rio



Conhecido por personagens de sucesso como Ribamar, Sr. Venâncio, Jarilene e João Canabrava, Tom levará alegria ao público com espetáculo "Tom Tá On", no Qualistage, na Zona Sudoeste. A apresentação faz parte do festival 'Humor Contra-Ataca'. A abertura do show ficará por conta de Jardeson Cavalcante, conhecido nacionalmente como Titela do Ceará.

"Estou muito feliz em poder voltar ao Rio de Janeiro em um espaço tão importante para cena carioca! Estou chegando com piadas autorais e factuais para fazer todas as gerações que forem me ver rir juntas! Interpretar meus velhos e novos personagens é como música boa, sempre agradam. Canabrava por exemplo ainda não voltou para casa após o término do carnaval! Para ele esse restinho de ano é só festa!", diz Tom.



Além do artista, o festival reunirá outros grandes nomes como Os Melhores do Mundo, Paulinho Serra, Leandro Hassum, Rafael Portugal até abril. O humorista, então, destaca a importância do evento. O brasileiro traz no seu DNA esse raro traço de ser alegre e cultuar o bom humor! Esse festival ao lado dessas feras que eu respeito e morro de rir das suas performances e sacadas restabelece e legitima o lugar de destaque que tem de estar o humor nacional e seus profissionais! O público com certeza agradece!".

Vovô da Antonella

Tom é do tipo vovô coruja. É comum ver o humorista se derreter pela neta Antonella, de 6 meses, fruto da relação da filha dele Maria Cavalcante com Cristiano Deyvid. "Estou vivenciando exatamente essa experiência que vai tomando conta de você numa relação sublime que só Deus pode explicar", comenta o artista, que assume ser babão. "Sim, com a qualidade de ser dedicado e cuidadoso no que diz respeito a saúde e bem-estar da Antonella. Se ela falar vovô primeiro eu vou contar ao mundo", declara.