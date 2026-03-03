Felipe Simas e Mariana Uhlmann - Reprodução / Instagram

Felipe Simas e Mariana Uhlmann

Publicado 03/03/2026 19:30

Rio - Felipe Simas e Mariana Uhlmann celebraram nesta terça-feira (3) 14 anos de relacionamento. A data foi marcada por uma declaração pública nas redes sociais, onde a jornalista compartilhou reflexões sobre a trajetória construída desde o início do namoro, em 2012.

Mariana publicou um texto em que destacou a rotina e o amadurecimento da relação ao longo dos anos. “Hoje a gente faz 14 anos juntos, 14 de namoro. Passamos o dia inteiro cuidando do que construímos! Um dia na rotina, mas lembrando que nosso amor deu frutos e continua dando no nosso dia a dia!”, escreveu.Na sequência, ela ressaltou que a vida a dois exige dedicação. “Compartilhar a vida não é sempre fácil, não é sempre com alegria, e sabemos disso! São 14 anos de muitas histórias, batalhas e conquistas! Eu te amo”, completou.Felipe e Mariana oficializaram a união em abril de 2016, em uma cerimônia ao ar livre em Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Juntos, são pais de três filhos: Joaquim, de 11 anos, Maria, de 8, e Vicente, de 5.