Gaab responde críticas sobre emagrecimento e confirma uso de medicamento - Reprodução Instagram

Publicado 03/03/2026 18:00

Após publicar um antes e depois no Instagram, Gaab, de 27 anos, voltou às redes nesta terça-feira (3) para esclarecer as críticas sobre sua perda de peso. O cantor confirmou que utilizou Monjauro como aliado no processo, mas destacou que metade do resultado veio antes do uso do medicamento.

Segundo ele, os primeiros 20 kg foram eliminados com exercícios físicos e alimentação equilibrada. Outros 20 kg vieram depois, já com a caneta emagrecedora. “Nunca escondi que usei Monjauro. Mas não foram 40 kg só por causa do remédio. Comecei em outubro e parei em janeiro”, explicou.

Filho de Rodriguinho, o artista também comentou que está acostumado a ter suas conquistas questionadas. “Desde sempre falam que é mais fácil para mim por ser filho do meu pai. Agora dizem que foi por causa do medicamento. Tentam tirar meu mérito, mas isso só me fortalece”, declarou.