Virginia aparece com jaqueta em apoio a Vini Jr. após episódio de racismoReprodução / Instagram
“De ontem. Sou a maior fã do meu namorado, sim. Vivendo como uma adolescente de 15 anos, gente. Sem julgamentos, por favor”, escreveu na legenda.
Nos registros, Virginia aparece animada nas arquibancadas do Estádio Santiago Bernabéu, onde assistiu a mais uma atuação do namorado. Para a ocasião, influenciadora e empresária usou uma jaqueta personalizada com as iniciais do jogador e, em uma das mangas, o símbolo do punho cerrado, associado à luta antirracista.
