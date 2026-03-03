Virginia aparece com jaqueta em apoio a Vini Jr. após episódio de racismoReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou com os seguidores momentos da noite que passou no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e aproveitou para se declarar a Vini Jr, de 25. A influenciadora publicou um álbum de fotos da partida do Real Madrid e falou sobre a fase que vive ao lado do atacante.
fotogaleria
Virginia aparece com jaqueta em apoio a Vini Jr. após episódio de racismo - Reprodução / Instagram
Virginia aparece com jaqueta em apoio a Vini Jr. após episódio de racismo - Reprodução / Instagram
Virginia aparece com jaqueta em apoio a Vini Jr. após episódio de racismo - Reprodução / Instagram


“De ontem. Sou a maior fã do meu namorado, sim. Vivendo como uma adolescente de 15 anos, gente. Sem julgamentos, por favor”, escreveu na legenda.

Nos registros, Virginia aparece animada nas arquibancadas do Estádio Santiago Bernabéu, onde assistiu a mais uma atuação do namorado. Para a ocasião, influenciadora e empresária usou uma jaqueta personalizada com as iniciais do jogador e, em uma das mangas, o símbolo do punho cerrado, associado à luta antirracista.