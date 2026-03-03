Virginia aparece com jaqueta em apoio a Vini Jr. após episódio de racismo - Reprodução / Instagram

Virginia aparece com jaqueta em apoio a Vini Jr. após episódio de racismoReprodução / Instagram

Publicado 03/03/2026 13:52

Rio - Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou com os seguidores momentos da noite que passou no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e aproveitou para se declarar a Vini Jr, de 25. A influenciadora publicou um álbum de fotos da partida do Real Madrid e falou sobre a fase que vive ao lado do atacante.