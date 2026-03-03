Mel Lisboa recorda diagnóstico de HPV após traições do ex-namorado - Reprodução de vídeo

Publicado 03/03/2026 10:07

Rio - Mel Lisboa participou do podcast "Você não sabe o que eu sofri", comandado por Tati Bernardi, que foi ao ar nesta segunda-feira (2). Durante o bate-papo, a atriz recordou o diagnóstico de HPV (papilomavírus humano) que recebeu aos 15 anos, após traições do ex-namorado, com quem viveu o primeiro "relacionamento sério" e muito "abusivo".

"Como ele me traía e me expunha, um dia eu fui numa consulta ginecológica e descobri que estava com HPV muito avançado. Sabe quando você não entende nada? E aí, a médica me perguntou e eu respondi que tinha um namorado. E ela falou: 'Acho que você tem que conversar com ele. Você sai e transa com outras pessoas?'. E eu disse 'não'. [Ela respondeu]: Então você vai ter que conversar com ele, porque foi ele que te passou. E ele vai ter que se tratar também", relembrou Mel.

Em seguida, a artista contou que chegou a conversar com o então namorado - que era mais velho, com cerca de 19 anos - para iniciarem o tratamento contra a doença. Ele, no entanto, ficou na defensiva. Logo após, a atriz contou que no dia seguinte, o rapaz foi num show escondido dela, como já tinha feito em outras ocasiões. Quando descobriu dessa vez, no entanto, ela terminou o namoro.

Mel achava que a ida ao show tinha sido a gota d'água para o término, mas anos depois refletiu que o diagnóstico da IST (Infecção Sexualmente Transmissível) foi o fator decisivo para se livrar da relação abusiva. "Um tempo depois, caiu a minha ficha. Obviamente não foi o show. Foi ter visto a minha vida em risco. Poderia ter sido muito pior. Felizmente foi uma IST que consegui curar muito fácil. Mas, assim, ela pode causar câncer. E, assim, eu tinha 15 anos. E muito tempo depois eu entendi".



A artista, ainda, falou que o ex-namorado foi assassinado cerca de 1 ano após o término. "Ele era um cara violento, que se metia em brigas. Até hoje não sei o que aconteceu, também não quis ir atrás disso. [...] Ele se metia em brigas de gangues no Rio. Sabe, assim, de moleques violentos em festas? E também tinha o lance de drogas que ele consumia".

"Não sei exatamente qual foi o rolê, sei que um dia, já tinha mais ou menos 1 ano que tínhamos terminado, estava tudo certo na minha vida. Acordei com a minha mãe colocando o telefone na minha orelha, no meio da madrugada. E, quando atendi, era uma pessoa falando: 'Mel, ele morreu. Levou três tiros'". Mel não expôs o nome verdadeiro do ex-namorado, optando pelo fictício, "Eduardo".

HPV

É um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível (IST) mais comum no mundo. Existem mais de 200 tipos, alguns dos quais podem causar verrugas na região genital e ânus, enquanto outros estão associados a tumores malignos (câncer de colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta).

A vacinação contra o HPV, oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para determinados grupos de pessoas, é a forma mais eficaz de prevenção, aliada ao uso de preservativos, que ajudam a reduzir o risco de contágio. Já o combate exige avaliação profissional de saúde, para escolher o tratamento mais adequado de maneira individual.



* Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Raphael Perucci