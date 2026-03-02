Famosos prestigiam estreia de musical 'Diana – A Princesa do Povo'

A estreia do espetáculo musical “Diana – A Princesa do Povo” movimentou o Teatro Multiplan, no Shopping VillageMall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e reuniu na noite desta segunda-feira (2) uma plateia repleta de nomes conhecidos.

Entre os convidados, Rosamaria Murtinho chamou atenção ao fazer uma rara aparição pública na chegada ao teatro. Também marcaram presença Juno Andrade, Ana Lima, Giovanna Rispoli, Juliana Didone, Cininha de Paula, Rainer Cadete, Ana Botafogo, Diogo Almeida e Fernando Caruso. Giulia Costa também esteve no local acompanhada da avó.

Com versão e direção de Tadeu Aguiar, a montagem é assinada pela Estamos Aqui Produções — responsável por sucessos como “Quase Normal”, “A Cor Púrpura” e “Querido Evan Hansen”. A proposta da nova versão é apresentar uma leitura não-réplica da história, trazendo uma abordagem mais íntima e emocional da princesa que marcou a história da monarquia britânica. A montagem promete explorar a humanidade, a complexidade e a força de Diana, ressaltando seu impacto social e o legado construído a partir da empatia.

A direção musical é de Thalyson Rodrigues, com cenografia assinada por Natália Lana. Os figurinos levam a marca de Ney Madeira e Dani Vidal, enquanto as coreografias são de Sueli Guerra. O visagismo fica por conta de Anderson Bueno, com coordenação de produção de Norma Thiré e produção geral de Eduardo Bakr.

