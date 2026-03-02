Publicidade
Famosos prestigiam estreia de musical 'Diana – A Princesa do Povo'
Rosamaria Murtinho faz rara aparição em noite que reuniu elenco e convidados no Teatro Multiplan, na Barra
A estreia do espetáculo musical “Diana – A Princesa do Povo” movimentou o Teatro Multiplan, no Shopping VillageMall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e reuniu na noite desta segunda-feira (2) uma plateia repleta de nomes conhecidos.
Entre os convidados, Rosamaria Murtinho chamou atenção ao fazer uma rara aparição pública na chegada ao teatro. Também marcaram presença Juno Andrade, Ana Lima, Giovanna Rispoli, Juliana Didone, Cininha de Paula, Rainer Cadete, Ana Botafogo, Diogo Almeida e Fernando Caruso. Giulia Costa também esteve no local acompanhada da avó.
Com versão e direção de Tadeu Aguiar, a montagem é assinada pela Estamos Aqui Produções — responsável por sucessos como “Quase Normal”, “A Cor Púrpura” e “Querido Evan Hansen”. A proposta da nova versão é apresentar uma leitura não-réplica da história, trazendo uma abordagem mais íntima e emocional da princesa que marcou a história da monarquia britânica. A montagem promete explorar a humanidade, a complexidade e a força de Diana, ressaltando seu impacto social e o legado construído a partir da empatia.
A direção musical é de Thalyson Rodrigues, com cenografia assinada por Natália Lana. Os figurinos levam a marca de Ney Madeira e Dani Vidal, enquanto as coreografias são de Sueli Guerra. O visagismo fica por conta de Anderson Bueno, com coordenação de produção de Norma Thiré e produção geral de Eduardo Bakr.
Celebridades
Famosos prestigiam estreia de musical 'Diana – A Princesa do Povo'
Rosamaria Murtinho faz rara aparição em noite que reuniu elenco e convidados no Teatro Multiplan, na Barra
Celebridades
Sheron Menezzes compartilha fotos em praia e lamenta fim das férias
Atriz publicou um álbum ao lado do marido, Saulo Bernard, registrando dias de sol e romance
Celebridades
Elenco de 'Três Graças' revive dança de 'Vale Tudo' e agita as redes
Vinicius Teixeira, Luiza Rosa e Lucas Righi repetem coreografia que viralizou nos bastidores da novela das 9
Celebridades
No hospital, Ivete Sangalo revela que quebrou dois ossos do rosto e precisou de cirurgia
Cantora sofreu acidente doméstico na quarta-feira (25)
Celebridades
Andressa Urach presenteia marido com joia feita com sangue menstrual
Modelo diz que item simboliza fertilidade e início de ciclo com o empresário Flavio Giglioli, o FBoss
Celebridades
Aline Campos fala sobre críticas após saída do 'BBB 26' e diz que não se deixou abalar
Primeira eliminada da edição, atriz afirma que poderia ter adoecido com ataques virtuais, mas preferiu focar no lado positivo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.